El Concello convoca su último Mercado das Flores en Fefiñáns

La Concellería de Comercio de Cambados abre mañana el plazo para participar en el Mercado das Flores de Todos los Santos. Será el último año que se celebra en la plaza de Fefiñáns y en 2026 volverá al salón de Peña, donde empezó.

El concejal Tino Cordal explicó que, para entonces, estará vigente el acuerdo con Portos para que estas instalaciones sean de titularidad municipal. El uso no estaba prohibido, pero al tratarse de una actividad económica, el Concello tenía que pagar unas tasas que incrementaban la factura por organizar este mercado, que es muy popular.

El plazo para solicitar un puesto en la carpa expira el 17 de octubre, habrá un máximo de 22 y un orden para concederlos. Todos los detalles pueden consultarse en las bases publicadas por este departamento, así como la documentación a presentar.