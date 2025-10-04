Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CIFP Fontecarmoa gana un premio de emprendimiento

El conselleiro, en el centro, con los profesores y estudiantes del CIFP Fontecarmoa. | FdV

REDACCIÓN

Vilagarcía

Alumnos y profesores del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Fontecarmoa (Vilagarcía) recibieron ayer de manos del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, uno de los premios del concurso Eduemprende Idea, un certamen convocado por la Xunta «para fomentar la creación de ideas», en palabras del conselleiro. Los alumnos de Vilagarcía presentaron un proyecto titulado «Areas do Atlántico», que consiste en elaborar arena a base de concha de mejillón para la construcción como sustituto del hormigón, tanto para uso doméstico como industrial, dando así un uso a un producto que ahora se desecha.

