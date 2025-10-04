El CIFP Fontecarmoa gana un premio de emprendimiento
REDACCIÓN
Vilagarcía
Alumnos y profesores del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Fontecarmoa (Vilagarcía) recibieron ayer de manos del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, uno de los premios del concurso Eduemprende Idea, un certamen convocado por la Xunta «para fomentar la creación de ideas», en palabras del conselleiro. Los alumnos de Vilagarcía presentaron un proyecto titulado «Areas do Atlántico», que consiste en elaborar arena a base de concha de mejillón para la construcción como sustituto del hormigón, tanto para uso doméstico como industrial, dando así un uso a un producto que ahora se desecha.
