La biblioteca isleña refuerza sus fondos con nuevas obras

La Biblioteca Municipal de A Illaha incorporado nuevas obras a sus fondos gracias a una inversión de 1.577 euros destinada a la actualización bibliográfica. La adquisición de títulos se enmarca en los programas de fomento de la lectura «Ler conta moito» y «Novidades editoriais en galego», que permiten tanto ampliar el catálogo general como garantizar la presencia de las últimas publicaciones en gallego.

En concreto, el Concello destinó 802,46 euros al programa «Ler conta moito», centrado en ficción, ensayo y literatura infantil y juvenil, mientras que otros 775,19 euros se dirigieron a «Novidades editoriais en galego», con el objetivo de fortalecer el uso y la normalización de la lengua propia en la biblioteca.

El concejal de Cultura, Manuel Otero, destacó el esfuerzo por mantener este servicio como un espacio de referencia cultural: «No se trata solo de comprar libros, sino de invertir en cultura, en educación y en ofrecer herramientas de ocio y conocimiento a toda la ciudadanía». Otero también puso en valor el trabajo de la bibliotecaria Ángela Otero para asegurar que el centro responda a las necesidades de los lectores.

Más allá de estas partidas específicas, el Concello complementa la política de adquisiciones con compras todo el año.