Augas de Galicia investiga un nuevo vertido al río Chanca

Ante las denuncias vecinales, una técnica de Augas de Galicia se personó el jueves en Abuín (Dena) para investigar un nuevo vertido al río Chanca. La emisión de agua sucia fue detectada a media mañana por vecinos asiduos a recorrer la ruta de senderismo por la ribera el río. En esta ocasión, el vertido denunciado no procedía de los socorridos aliviaderos del saneamiento municipal en Abuín, sino del entorno a la linde con la autovía, o de ahí hacia arriba.

El caudal del río bajaba todo el día con el agua blancuzca y desprendía malos olores, según referían los vecinos denunciantes. A media tarde, el vertido, que iba descendiendo hacia el curso bajo, se hacía más patente en el tramo entre Abuín y Ponte-Dena. A esa hora el color del vertido se seguía evidenciando, si bien los olores se iban mitigando.

Fue el filo de las 19.45 horas cuando una técnica de Aguas de Galicia, desplazada ex profeso desde el sur de la provincia, se personaba en la zona, a pie del puente de Abuín, donde se citó con el vecino denunciante. Tomando constatación del vertido que era visible en ese punto, y siguiendo las indicaciones de los vecinos, subió río arriba tratando de dar con el origen del vertido para y, de hallarlo, tomar muestras para analizarlas. Los técnicos de Augas de Galicia volvieron ayer viernes a la zona. A media tarde, ya no había rastro de contaminación en el río.

El de esta semana ha sido el enésimo vertido que este río sufre desde hace años a su paso por Dena. Desde vertidos de fecales hasta otros de caolín de piedra e incluso de gasoil.