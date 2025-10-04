Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arousa Inspira tomará la plaza de Ravella con mucho arte

La presentación de la iniciativa tuvo lugar esta semana en Ravella.

La presentación de la iniciativa tuvo lugar esta semana en Ravella. / Noé Parga

Diego Doval

Vilagarcía

La plaza de Ravella acogerá durante todo el día de hoy una nueva edición de Arousa Inspira, iniciativa puesta en marcha por Arousa Moza. A las 10.00 arrancará la jornada con una gincana infantil, pero también habrá música, poesía y mucha creatividad cultural a lo largo de todo el día. A partir de las 17.00 horas habrá baile popular y actuaciones de varios grupos.

