El alcalde de Cambados irá todos los lunes por las parroquias

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, iniciará una ronda de atención presencial en las parroquias desplazándose todos los lunes a una para «acercar el Concello a la ciudadanía». Estará en los centros culturales de las cuatro, en horario de 10 a 12 horas, para «escuchar de primera mano las demandas, preocupaciones y propuestas» de la ciudadanía.

El regidor pone en marcha esta iniciativa novedosa en un momento complejo político por la polémica del combustible. Según explicó, su propósito es «reforzar la proximidad entre la administración local y los vecinos», evitando que los cambadeses del rural tengan que desplazarse a la Casa del Concello, en el centro urbano, y «favoreciendo una comunicación más directa, ágil y próxima».

Samuel Lago ya viene atendiendo a los vecinos en su despacho de la Alcaldía, pero cree que así, sentirán «su Concello más próximo y abierto». De hecho, les anima a acudir a estas citas en las que el socialista atenderá presencialmente en las instalaciones de los centro socioculturales de las parroquias todos los lunes, con un horario de 10.00 a 12.00 horas y del siguiente modo: el primero de cada mes estara en el de Castrelo, el segundo en Corvillón, el tercero en Oubiña y el cuarto en Vilariño.

«El Ayuntamiento debe estar cerca de la gente, conocer sus problemas reales y buscar soluciones conjuntas», abundó ayer el alcalde de la capital del albariño.