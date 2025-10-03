Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xuntanza dos Maiores de Meis reunirá a más de 400 personas

R. A.

R. A.

Meis

Un total de 420 personas participarán mañana en la XIV Xunta dos Nonos Mayores de Mies que, en esta edición se va a celebrar en la parroquia de San Lorenzo de Noguera.

El evento se va a desarrollar en la explanada frente a la iglesia parroquial, donde ya se ha ubicado una amplia carpa para acoger a todos los comensales, la inmensa mayoría, vecinos del municipio de Mies.

Sobre las 12.50 horas los autobuses habilitados por el concedo comenzarán a recoger vecinos en todas las parroquias y se espera que pueda iniciarse la comida a partir de las 14.30 horas.

El menú será el clásico: empanada, pulpo á feira y carne ao caldeiro, todo ello regado con agua y vino y amenizado por un dúo musical para extender la celebración durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas no van a suponer un problema para el evento gracias a la colocación de la carpa.

