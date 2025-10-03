La Xuntanza dos Maiores de Meis reunirá a más de 400 personas

Un total de 420 personas participarán mañana en la XIV Xunta dos Nonos Mayores de Mies que, en esta edición se va a celebrar en la parroquia de San Lorenzo de Noguera.

El evento se va a desarrollar en la explanada frente a la iglesia parroquial, donde ya se ha ubicado una amplia carpa para acoger a todos los comensales, la inmensa mayoría, vecinos del municipio de Mies.

Sobre las 12.50 horas los autobuses habilitados por el concedo comenzarán a recoger vecinos en todas las parroquias y se espera que pueda iniciarse la comida a partir de las 14.30 horas.

El menú será el clásico: empanada, pulpo á feira y carne ao caldeiro, todo ello regado con agua y vino y amenizado por un dúo musical para extender la celebración durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas no van a suponer un problema para el evento gracias a la colocación de la carpa.