Vilanova descarta reprender a la gestora del alcantarillado por los vertidos

El la orden del día del último pleno de Vilanova se introdujo por urgencia una propuesta del gobierno local en la que se planteaba el incremento de las tasas de agua y alcantarillado según el IPC, una normativa que figura por contrato, pero el debate fue mucho más allá de eso. Los dos grupos de la oposición, tanto PSOE como BNG lamentaron el pésimo funcionamiento de la red de alcantarillado, responsable supuestamente de los vertidos que obligaron en diciembre de 2023 a cerrar al marisqueo la zona de O Ariño por los altos índices de Ecoli. Fue por ese motivo que plantearon que se reprendiese a la concesionaria del servicio, al entender que no había actuado de manera correcta para evitar esa situación.

Sin embargo, la respuesta del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, los dejó sorprendidos, ya que Durán señaló que había puesto todo lo relacionado con los análisis realizados en O Ariño en manos de la Policía Local para abrir una investigación y determinar de donde se sacaban esos datos. El regidor mantuvo que los índices de presencia de Ecoli en el agua eran «estratosféricos», muy alejados de los resultados que ofrecían los análisis privados realizados por el Concello y la Cofradía, llegando a poner en duda esos datos.

Tanto PSOE como BNG entienden estas afirmaciones como un descrédito a un organismo oficial de la Xunta de Galicia, como es el Intecmar, dependiente de la Consellería do Mar, encargado de realizar los análisis de las aguas para determinar su calidad y establecer los permisos para la extracción de moluscos y bivalvos en ellas.

En el pleno también se aprobó una moción del PSOE en la que se instaba al Concello a reparar los parques infantiles del municipio, alguno de los cuales «se encuentra en un estado totalmente deplorable». Los socialistas hicieron hincapié, sobre todo, en la situación de los parques de Vilanova y San Miguel de Deiro que «están totalmente abandonados y sin ningún tipo de mantenimiento desde hace mucho tiempo». La moción recibió el apoyo del Partido Popular, aunque el regidor no dudó en recordar que «ese trabajo ya lo estamos haciendo desde hace tiempo».

La que no fue aprobada fue la moción del BNG sobre los incendios, rechazada por el Partido Popular tras una dura bronca entre el regidor vilanovés y la portavoz nacionalista, Carmela Alfonso, que acusa a Durán de «coartar el debate e impedirme argumentar durante la defensa de la moción».