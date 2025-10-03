Vilanova acoge el ciclo Mestre Mateo de cine gallego

El Auditorio Valle-Inclán de Vilanova acoge este fin de semana dos citas del mejor audiovisual gallego de la mano del Ciclo Mestre Mateo, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra y la Academia Galega do Audiovisual para acercar los largometrajes de ficción y documentales finalistas de los premios del audiovisual gallego a los municipios de la provincia. Así, el concello arousano acoge mañana, a partir de las 20.00 horas, la proyección de «Xustiza artificial», de Simón Casal, y el domingo, a partir de las 19.00, la de «Honeymoon», de Enrique Otero. Vilanova es uno de los cuatro municipios de la provincia en la que se va a desarrollar esta actividad que, además, contempla la proyección de cortometrajes y documentales titulados «Aurora», «Salvaxe, salvaxe», «Prefiro condenarme» y «Filmei paxaros voando».