Vilagarcía aprueba un presupuesto de 39,4 millones, y la oposición lo tilda de «humo»

El pleno de Vilagarcía aprobó ayer un presupuesto municipal para este año que asciende a 39,4 millones de euros. El documento salió adelante gracias a los votos a favor del gobierno socialista y de los dos concejales del BNG, mientras que el edil de Esquerda Unida y el grupo del Partido Popular votaron en contra.

Para socialistas y nacionalistas, es un presupuesto que atiende numerosas demandas vecinales en el capítulo de inversiones y, sobre todo, que apuesta por los servicios sociales. Para el PP y Esquerda Unida, es un documento que llega muy tarde en el tiempo y que según ellos, es «humo», puesto que el Ayuntamiento de Vilagarcía aún sigue con numerosas obras de 2024 atascadas.

El importe concreto del presupuesto es de 39.455.378,46 euros, lo que supone un 1,28 por ciento menos que el año pasado. Este descenso se debe, según el ejecutivo, a que ya se amortizó parte de un crédito suscrito. Se da la circunstancia de que en los presupuestos aprobados ayer se contempla otro préstamo, este de tres millones de euros, con el que financiará el plan de inversiones.

Una vez aprobado el proyecto de presupuestos en el pleno de ayer, deberá someterse a exposición pública y se resolverán las alegaciones que puedan presentarse. Si todo marcha según lo previsto, las cuentas entrarán en vigor entre finales del mes de noviembre y principios del de diciembre.

El grupo socialista destaca del presupuesto que la inversión en políticas sociales ha crecido un 17 por ciento con respecto a 2024 (670.000 euros más), siendo la partida con mayor incremento la de ayuda en el hogar (medio millón de euros más). También suben las becas a estudiantes.

En lo que respecta a inversiones, destacan desde un plan de asfaltados hasta la primera fase de recuperación del balneario de A Compostela o las pasarelas de la playa de O Preguntoiro. Varias de estas obras fueron consensuadas entre el PSOE y el BNG en la ronda de negociaciones previa al pleno.

Valoración de los grupos

Juan Fajardo, de Esquerda Unida, reprochó en primer lugar al gobierno que lleve al pleno de octubre los presupuestos del año en curso, para inmediatamente cargar con dureza contra el BNG, a los que acusó de dar carta blanca a los socialistas «a cambio de un sueldo». Sobre las cuentas, aseguró de ellas que son «continuistas, de inercia conservadora», y que se trata de un presupuesto, «de política ficción, porque después no se ejecuta», en alusión a los diez millones de euros que quedaron sin gastar de las cuentas de 2024.

Tras él habló el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, quien señaló que su grupo «no escatima críticas» hacia el grupo municipal cuando es necesario, y en este sentido les afeó que no invitasen a la corporación al simbólico cambio de placas en la calle Clara Campoamor. En todo caso, el BNG vilagarciano defiende los presupuestos, «porque van más allá del capítulo de inversiones, se centran en políticas sociales».

Ana Granja, portavoz del Partido Popular, acusó también al «bipartito PSOE-BNG» de inflar artificialmente los ingresos, indicando por ejemplo que se prevé ingresar casi un millón de euros en multas, «cuando el año pasado solo se recaudaron 340.000». También aduce que los incrementos en el área de servicios sociales de los que presume el gobierno, «se deben a las subidas de los salarios» del personal de esas áreas.

«El PSOE quiere aparentar que trabaja, y el BNG que aporta, pero los vecinos ya se dan cuenta de la realidad (...) Lo que sí aparece es que nos seguimos endeudando». También cree que «hay necesidades más importantes», que dedicar 150.000 euros a «pintar la fachada del balneario» y 200.000 a plantar árboles.

En cuanto al grupo de gobierno, Tania García calificó de «bipartito de la oposición» a Esquerda Unida y PP, y reprochó a Fajardo que tardase 19 días en presentar sus propuestas al documento. Alberto Varela también criticó a Fajardo por pedirle al Concello «residencias, centros de día y vivienda pública, cuando a quien debería pedírselas es al PP y a la Xunta».

Un crédito de tres millones para financiar 37 obras públicas

El plan de inversiones que pretende poner en marcha el Concello de Vilagarcía gracias al préstamo de 3 millones consta de 37 actuaciones. La mayor partida corresponde a una nueva fase del plan de asfaltados (550.000 euros); la menor, a la renovación de las sillas en las oficinas de la Concejalía de Obras (1.216 euros). El plan se financiará con un préstamo y se ejecutará a lo largo de 2026. Otras partidas previstas son una de 250.000 euros para intervenir en las playas de O Preguntoiro y Campanario-Bamio; en el primer caso, para ejecutar el proyecto de las pasarelas comprometidas con los vecinos, y en el segundo, para realizar una nueva aportación de arena. Otros 280.000 euros corresponden a la primera fase de humanización de la avenida Rodrigo de Mendoza, con la plantación de árboles a lo largo de la ribera del río de O Con. Asimismo, el programa destina 215.000 euros a la adquisición de una parcela en Carril -tal como propusieron los representantes del Bloque- y su acondicionamiento como aparcamiento disuasorio dentro del plan Vaicar!Se reservan otros 200.000 euros para el mantenimiento y la rehabilitación de parques, jardines y zonas recreativas, destacando la pista polideportiva de la calle Ourense, también en Carril. El plan incluye la anunciada renovación del pabellón de Bamio (80.000 euros), así como 125.000 euros para la sustitución de todas las placas del callejero de Vilagarcía. El proyecto contempla asimismo la dotación de aseos públicos en el centro de la ciudad y el paseo marítimo.Alberto Varela apunta que el Ayuntamiento debe ahora 12 millones de euros, cuando el máximo legal por su presupuesto sería 36 millones, y que tiene un esfuerzo fiscal de 471 euros por vecino, muy por debajo de la media estatal.