Vilagarcía se anticipa tres meses a la Navidad: comienza la instalación de arcos y guirnaldas

Quedan tres meses para la Navidad y Vilagarcía de Arousa ya ha empezado a instalar el alumbrado en sus calles más céntricas. Se anticipa así casi tanto como Vigo que también luce arcos en algunos de sus viales, aunque el caso de la ciudad olívica suele escribirse con letras mayúsculas e infinitas luces led.

Está claro que Vilagarcía es mucho más modesta a la hora de presentarse al mundo para anunciar que se aproxima la Navidad, simplemente porque Alberto Varela no es Abel Caballero ni tampoco el alcalde de Nueva York.

Una administración de Vilagarcía con lotería navideña. | I.Abella

Porque en la capital arousana no se trata de competir ni de marcar récords pues en esta ocasión es la empresa Iluminaciones Umia la que eligió empezar la colocación de las guirnaldas y demás adornos por Vilagarcía.

«Tenemos que empezar ya la instalación porque son muchos los ayuntamientos de los que nos encargamos», explicaba ayer por la tarde uno de los operarios que realizaba conexiones eléctricas en una de las farolas de las calles próximas al río de O Con.

La anticipación de los trabajos ronda los dos meses, tranquilamente, con respecto a años anteriores, pues el encendido de los adornos suele dejarse para después de las fiestas de la Constitución y la Inmaculada.

Ahora, los vilagarcianos y los visitantes podrán hacerse una idea de cómo va a ser la iluminación navideña y de cómo quedará su calle durante esos días de fiestas familiares.

El comercio desea la iluminación

Obviamente también se abre la oportunidad de que los vecinos de distintas calles más periurbanas sepan si han sido «agraciados» con arcos luminosos, una decoración que suele ser especialmente agradecida por los comerciantes, conscientes de que estas luces invitan, más bien animan, a entrar en sus tiendas y a anticipar los regalos. Y por tanto a comprar más, tanto ahora como unos meses más allá.

Los décimos llegan a todas las administraciones

Este es el segundo acontecimiento prenavideño que ya se ve en la ciudad de Vilagarcía, después de que a mitad de julio, el organismo Loterías de España haya distribuido por las distintas administraciones los números correspondientes al sorteo del próximo22 de diciembre.

En varios kioscos consultados reconocen que este año ya se han vendido bastantes números del bombo navideño, sobre todo a turistas que no quieren regresar de sus vacaciones sin un décimo de la suerte. Y es que la comarca de Arousa ha sido muy prolífica en premios los últimos años, con varios millones de euros repartidos a discreción en distintas localidades de playa, como Vilagarcía.

Lo que todavía no se ha visto en los escaparates de los supermercados y centros comerciales son las cajas y turrones navideños, aunque más pronto que tarde deberán tener presente la proximidad de estas fiestas navideñas. Es momento para organizar las fiestas de empresa pues son muchos los bares que completan sus aforos para este tipo de acontecimientos.

Queda luego otra serie de actividades relacionadas con las fiestas y que también tienen un carácter más privado, casos de la creación del nuevo belén en movimiento de Valga, los Nacimientos tradicionales como el que se instala en Corredores del Noroeste y, sin duda, los tradicionales árboles gigantescos que suelen presidir la plaza central del pueblo. Felices Fiestas, dicho con antelación.