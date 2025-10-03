SEA ofrece parcelas en los parques de Catoira y Vilanova
Abre un proceso de enajenación de un mes con propiedades a precios vigentes desde 2023
Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) pone a la venta parcelas industriales en sus polígonos gallegos desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre. En el paquete hay terrenos ubicados en los parques de Catoira y Vilanova.
En el primer caso se ofrecen en la modalidad de compraventa y derecho de superficie con opción de compra y en el segundo, exclusivamente en régimen de compraventa. Así lo indica en un comunicado, especificando que este proceso de enajenación se realizará mediante el procedimiento habitual: un concurso abierto con licitación al alza, siendo el criterio de valoración la propuesta económica.
Los pliegos pueden encontrarse en la web de SEA, quien destaca que mantiene los precios de venta vigentes desde 2023 para ofrecer precios de mercado competitivos a empresarios interesados.
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Los cazadores denuncian que se ataca a los jabalíes con flechas
- El dueño del Pazo da Rúa Nova denuncia al Concello tras «arrasar» su propiedad
- La carretera Caldas-Vilagarcía, un vía crucis
- La histórica plaza de Cambados se llama desde hace semanas «Efiñán»
- Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie
- Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados