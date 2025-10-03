SEA ofrece parcelas en los parques de Catoira y Vilanova

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) pone a la venta parcelas industriales en sus polígonos gallegos desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre. En el paquete hay terrenos ubicados en los parques de Catoira y Vilanova.

En el primer caso se ofrecen en la modalidad de compraventa y derecho de superficie con opción de compra y en el segundo, exclusivamente en régimen de compraventa. Así lo indica en un comunicado, especificando que este proceso de enajenación se realizará mediante el procedimiento habitual: un concurso abierto con licitación al alza, siendo el criterio de valoración la propuesta económica.

Los pliegos pueden encontrarse en la web de SEA, quien destaca que mantiene los precios de venta vigentes desde 2023 para ofrecer precios de mercado competitivos a empresarios interesados.