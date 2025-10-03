Sanxenxo, Pontecesures y Vilagarcía tienen las rentas más altas de Arousa

Sanxenxo, Pontecesures y Vilagarcía son, por este orden, los tres municipios de O Salnés y Ullán con mayores rentas medias, según los datos publicados este miércoles por la Agencia Tributaria, y obtenidos de las declaraciones del IRPF de 2023.

Eso sí, ninguno de los municipios arousanos figura entre los más pudientes de Galicia. Sanxenxo es el mejor posicionado (es el decimosegundo más rico de la provincia de Pontevedra y el 59 de Galicia) pero está a una distancia sideral de Oleiros (el de mayor renta media de toda Galicia) o Nigrán, que es el más rico de la provincia de Pontevedra, y el tercero de Galicia.

La renta bruta media de Sanxenxo fue en 2023 de 26.007 euros, que quedaron después de impuestos y retenciones en 21.520 euros netos por contribuyente.

En el caso de Pontecesures, la renta bruta media fue ese año de 25.874 euros, y la neta media de 21.329. Esta localidad situada a orillas del río Umia, y en la que la mayor parte de su economía gira en torno a la gran industria (Nestlé, Finsa, las factorías de aluminio de Valga...) ocupa el puesto 63 entre las mayores rentas de Galicia, y la decimocuarta posición en la provincia.

Vilagarcía pierde posiciones

Vilagarcía, por su parte, ocupa el puesto 1.290 en el conjunto de España, lo que significa que perdió en 2023 un total de 13 posiciones en el cómputo estatal.

La renta bruta media de los vilagarcianos se incrementó ese año en casi 960 euros con respecto al anterior, pero este crecimiento fue inferior al de otras localidades, ya que perdió posiciones también entre los municipios más ricos de Galicia, pasando de ocupar el puesto 62 en el ejercicio fiscal de 2022, al puesto 67 en la estadística que dio a conocer Hacienda anteayer.

En concreto, la renta bruta media de los vilagarcianos en 2023 ascendió a 25.690 euros por cada persona que hizo la declaración del IRPF; después de impuestos, les quedaron 21.375 euros limpios.

Vilagarcía tampoco aparece entre las localidades con más ingresos de la provincia de Pontevedra. En concreto, ocupa el puesto 16.

Demás municipios

Existe una gran diferencia entre Sanxenxo, Pontecesures y Vilagarcía y los demás municipios del margen sur de la ría de Arousa. Catoira ocupa el puesto 132 de Galicia, con unos ingresos medios brutos de 23.386 euros, y Valga aparece en el puesto 133, con unos ingresos totales de 23.381 euros por cada vecino.

El importe bruto medio de las declaraciones del IRPF en Ribadumia fue en el año 2023 de 23.255 euros (puesto 138 de Galicia), y en Meis ascendió a 22.563 euros (puesto 162 en la relación de los 313 municipios gallegos).

Los contribuyentes de O Grove declararon ingresos totales medios por valor de 22.508 euros, y los de Cambados, ganaron de media 22.497 euros, lo que les llevó a ocupar las posiciones 166 y 167 de Galicia, respectivamente. Finalmente, Meaño, Vilanova y A Illa figuran entres los ayuntamientos menos pudientes de la comunidad, ya que están en los puestos 202, 224 , y 266, respectivamente.

Los ingresos medios brutos de los contribuyentes de Meaño ascendieron a 21.454 euros; los de Vilanova, a 20.853; y los de A Illa, donde gran parte de su economía gira en torno al mar, los ingresos medios brutos fueron de 18.933 euros. Cifras muy alejadas de las de Oleiros (47.000 euros brutos al año por contribuyente), que está en el puesto 36 de toda España, o Nigrán, con una renta media de casi 36.000 euros.