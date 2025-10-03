Ravella culpa a la Xunta de la marcha de empresas a otros polígonos

La marcha de dos empresas al polígono del municipio vecino para ampliar sus negocios ha despertado las quejas de Ravella, que exige a la Xunta «celeridad» en la ampliación de O Pousadoiro, pues estos traslados «refrendan lo que venimos advirtiendo desde hace años: la necesidad de incrementar el suelo industrial» en la ciudad.

Precisamente, esta semana se reunió la mesa de contratación autonómica para valorar las ofertas presentadas a la redacción del proyecto, licitada en julio. Este trámite tiene un plazo de dos años; así que todavía habrá que esperar aún más.

Para el gobierno local, es una carrera a contrarreloj que tiene sus culpables. Así, recordó que la ampliación del polígono estuvo «quince años en un cajón» y también que las «negativas de la Xunta a las demandas de la corporación local y de los empresarios solo cambiaron cuando Vilagarcía y Caldas anunciaron un convenio con Zona Franca de Vigo para desarrollar un proyecto que permitiría ganar 200.000 metros cuadrados más solo en la parte vilagarciana».

Hemeroteca

Es más, le acusan de «desempolvarlo» este año, tras la firma de ese acuerdo a tres bandas, y tiran de hemeroteca, rescatando las declaraciones realizadas por el presidente Alfonso Rueda, en 2017, cuando era vicepresidente y visitó la fábrica de Kemegal, «diciendo que no habría ampliación hasta que estuvieran llenos los demás polígonos de O Salnés».

Para el Ejecutivo de Alberto Varela «las consecuencias están a la vista» tras conocer estos días que las sociedades Impex y Dimac, dos empresas con sede en Vilagarcía, «están valorando la posibilidad de instalar parte de su fábricas o almacenes en el polígono industrial de Baión (Vilanova de Arousa). No es más que el refrendo de lo que venimos advirtiendo desde hace años». Y si «la actuación estuviera hecha», apostilla, «no estaríamos en esta situación, en la que empresa que tienen, y seguirán teniendo aquí su sede, deben buscar en otro concello donde ampliar sus instalaciones».

Así las cosas, «exige» a la Consellería de Economía «más agilidad» en la anunciada ampliación de O Pousadoiro que, cabe recordar, permitirá obtener una superficie neta industrial de unos 127.000 metros cuadrados, tras restar zonas verdes, viales...

Desde el Concello vilagarciano también se preguntan «cuánto tardará el Partido Popular en echarle la culpa al gobierno local de que las empresas locales tengan que buscar espacios fuera del municipio».

No obstante, y a pesar de este escenario, Ravella defiende que «Vilagarcía tiene más empresas y negocios y más gente trabajando que nunca, lo que se traduce en los mejores datos de empleo en décadas y un dinamismo económico que la consolidan como cabecera comarcal y una de las principales ciudades y municipios de Galicia», precisaron sus responsables. Además de prometer «seguir trabajando» para que el tejido productivo «sea cada vez más grande y más fuerte».