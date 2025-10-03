El PSOE pide medidas de compensación por el libre marisqueo

La portavoz de marisqueo del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Paloma Castro, ha registrado una batería de iniciativas para reclamarle a la Xunta que ponga encima de la mesa ayudas compensatorias por el cierre de los bancos marisqueros de libre marisqueo de la ría de Arousa. Castro reclama a la administración autonómica un respaldo económico para un sector que depende de la actividad extractiva y que va a estar afectado directamente por la decisión de la Xunta de cerrar esos bancos durante seis meses.

Recuerda que «no existe propuesta firme ni compromiso por parte de la Xunta sobre compensaciones al sector, sin las cuales no es posible asumir un cierre de estas características, lo que va a suponer el golpe definitivo para el marisqueo a flote de la ría de Arousa».

Advierte la socialista que «la falta de planificación, de transparencia y de participación del sector en la toma de decisiones hace evidente la falta de voluntad de la Xunta para abordar el futuro del marisqueo desde una perspectiva sostenible y socialmente justa». Insiste en reclamar a la Xunta que, tras la resolución oficial de fuerza mayor, permita a los mariscadores el acceso a las prestaciones por cese de actividad y exige «un programa específico de ayudas que garantice la viabilidad económica del sector».