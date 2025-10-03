Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove

La 62 Festa do Marisco ya se puso en marcha con las primeras actividades socioculturales y deportivas. Aunque será el día 2, a las 19.30 horas, cuando empiece a repartirse producto en las carpas de degustación de O Corgo. Las cocinas, instaladas en los soportales del edificio de la lonja, cerrarán a las 17.30 horas del Día del Pilar, que este año cae en domingo.

Así, sin puente festivo a la vista, este año la Festa do Marisco de O Grove no aspira a marcar récords de afluencia ni de venta de raciones. Aún así, volverá a reunir a decenas de miles de personas de toda España, Portugal y otras parte del mundo.

Visitantes ansiosos por degustar los productos que se ofrecerán bajo carpa, como también los que van a poder consumir en los restaurantes de esta localidad arousana cuya cocina es, precisamente, una de sus principales cartas de presentación.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

Al igual que querrán pasear por la villa meca, surcar la ría en sus catamaranes o sumergirse en la historia de la isla de A Toxa y sus aguas termales.

Junto al Acuario O Grove, el Museo de la Salazón, los humedales que en esta época del año reciben a las aves migratorias, el yacimiento arqueológico de Adro Vello, paseos y playas, estas son algunas de las propuestas para saborear este pueblo entre el 2 y el 12 de octubre.

Aunque hay mucho más que ver y disfrutar en la península meca, donde las actividades en torno a la 62 Festa do Marisco ya arrancaron y continúan el sábado con un torneo de paddle surf, al que seguirá, el domingo, la tradicional Carreira da Festa do Marisco.

Horario de cajas

Ya el día 2 empezarán a funcionar las cajas de venta de tickets, aunque solo de tarde, entre las 19.30 y las 22.30 horas, mientras que el día de clausura, el 12, lo harán únicamente en sesión matinal, de 11.30 a 17.00 horas.

Las demás jornadas funcionarán de 12.00 a 16.30 y de 19.30 a 22.30 horas, de lunes a jueves, y entre las 11.30 y las 17.00, así como de 19.30 a 23.00 horas, los viernes, sábados y domingos.

Con estos datos en la mano, y teniendo en cuenta que las cocinas o puestos de entrega de producto a cambio de los tickets cierran siempre media hora después de las cajas, ya nada puede impedir la visita a O Grove durante su Festa do Marisco.

A continuación se resume el programa previsto:

Jueves, 2 de octubre. Inauguración y XXVII Foro de los Recursos Marinos.

El Foro de los Recursos Marinos y la Acuicultura de las Rías Gallegas (Foro Acui), que se celebra cada año al abrigo de la Festa do Marisco, será esta vez más madrugador que nunca.

De hecho, arranca a las diez de la mañana del día 2 en el Auditorio Municipal Escuela de Música de Monte da Vila. Lo hará incluso antes de la inauguración oficial de la fiesta, prevista para las 19.00 horas, en las carpas de degustación.

Esta primera jornada se completará con la actuación del grupo local Fla Meco, en la carpa de conciertos del recinto ferial.

Manuel Méndez

Viernes, 3 de octubre. La feria Grovestock y el ciclo Cultivando o Mar.

Esta jornada arranca con la segunda sesión del Foro Acui, a las 9.45 horas, y destaca por la inauguración –a las 11.30 horas– de la feria de oportunidades Grovestock, que organiza Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) en las carpas instaladas en el recinto ferial de O Corgo.

De 17.00 a 19.30 horas se ofrecerán actividades infantiles y juegos populares en la plaza de O Corgo, para dar comienzo, a las 20.00 horas, a la conferencia anual del ciclo Cultivando o Mar, que alcanza 37 ediciones y forma parte del Foro Acui.

Esta charla se llevará a cabo en el catamarán «Fly Delfín», que opera desde el muelle de O Corgo y pertenece a la naviera Cruceros do Ulla Turimares.

El concierto de esta segunda jornada estará protagonizado por Jota & Purpy DjSet, El Bugg y Las Ninyas del Corro, desde las once de la noche.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

Sábado, 4 de octubre. Las embarcaciones tradicionales y León Benavente.

Este es uno de los días dedicados a exaltar la cultura marítima tradicional De ahí la regata de dornas a vela organizada por la asociación Amigos da Dorna Meca, a disputar en el campo de regatas del puerto a las 12.00 horas.

Por la tarde volverán los juegos populares y durante todo el día actuarán los gaiteros del grupo local Paradanda-Mecos y los cabezudos de Gogue.

El programa de los Conciertos del Marisco reserva para este primer sábado a León Benavente, acompañado de Alberto & García y del dj Nanein; a partir de las 23.00 horas.

El cartel de la concentración motera. / FdV

Domingo, 5 de octubre. Encuentro internacional de vespas y lambrettas.

Además de por la cantidad y variedad de productos a la venta en el recinto ferial, esta primera jornada dominical destacará por el décimo encuentro internacional de vespas y lambrettas, organizado por el Scooter Club LamVrespas O Grove.

Igual de llamativos resultarán la exhibición folclórica de la agrupación Cantodorxo (12.00 horas) y la actuación de sus gaiteros durante toda la mañana, a lo largo y ancho del recinto, así como la regata de dornas a remo conocida como «Desafío Arousa», a las 13.00 horas.

Por la tarde destacan las actividades infantiles y la actuación de las «pandereteiras» de Cantodorxo (20.00 horas).

El escenario de la carpa de conciertos estará ocupado esta noche por Cinco en Zocas y De Ninghures, desde las 22.00 horas.

Lunes, 6 de octubre. La tranquilidad de las carpas y la música de Os Firrás.

La jornada del lunes es, tradicionalmente, una de las que se consideran tranquilas, por lo que, sin tanto bullicio, es más fácil saborear las buenas viandas en las carpas de O Corgo.

También habrá concierto, en este caso con un grupo grovense tan popular como Os Firrás, desde las diez de la noche.

Martes, 7 de octubre. El día de las panderetas de Asxupen y de Caballito.

Mientras degustan los productos del mar, los comensales podrán disfrutar de la actuación del grupo de panderetas de la Asociación de Xubilados e Pensionistas (Asxupen). Será desde las 20.00 horas, como antesala del concierto de Caballito.

La entrega del Premio Lola Torres a Casa Botín. / FdV

Miércoles, 8 de octubre. Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía.

La Sala das Cunchas, situada en la casa consistorial de O Grove, que linda con el recinto ferial, vuelve a ser el escenario elegido para dar a conocer el fallo de un concurso de cocina tan prestigioso como el Premio Nacional Lola Torres.

Es la edición número 20 del evento, creado en su día por la Fundación Amigos de Galicia para rendir homenaje a las cocineras «de toda la vida», representadas por la grovense que da nombre al certamen.

Junto a esta cita, a las 12.00 horas, destaca el concierto de otra de las formaciones locales con más seguidores y popularidad, como es A Banda do Sequío (22.00 horas).

El cartel del ciclo La Cocina del Mar. / FdV

Jueves, 9 de octubre. La Cocina del Mar: algas, ostra rizada y petaraña.

Sin duda, el protagonismo de esta jornada recae en la propuesta gastronómica La Cocina del Mar, promovida por Emgrobes y centrada en las algas, la ostra rizada y la petaraña.

Es un taller de cocina que va a desplegarse en la sala mirador de la lonja de contratación desde las seis de la tarde.

Otros momentos destacados se vivirán con las «pandereteiras» de la asociación Adro Vello (20.00 horas) y el concierto de Freshkiños (22.00 horas).

Viernes, 10 de octubre. La gala de las Centolas de Ouro y la actuación de Siloé.

Si algo hay que destacar de este día es la gala de entrega de un premio tan preciado como las Centolas de Ouro, desde las ocho de la tarde en el Auditorio.

Pero también destaca el concierto, esta vez de Siloé y Os Carismáticos.

Sábado, 11 de octubre. El día de vestir traje tradicional y tomar mejillón y queimada.

Son muchos los alicientes de este día, empezando por la recuperación del concurso de platos elaborados a base de mejillón de la cooperativa Amegrove (18.30 horas).

Pero es también una jornada especial porque el Concello fomenta la recuperación del traje tradicional gallego, de ahí que todo aquel que acuda vestido con la típica vestimenta tenga derecho a vales para dulces.

No menos destacados son los conciertos de este días, con La La Love You, Leria y dj Manu Tf.

Comienzan a las 23.00 horas y comparten protagonismo con la tradicional Noite Meiga, que arranca a las 23.30 horas e incluye la degustación de queimada.

Una de las actuaciones del festival Nos Seus Pés. / FdV

Domingo, 12 de octubre. Un punto y aparte con la coral polifónica de la cofradía.

La degustación de marisco termina este día, festividad del Pilar, con la actuación de la Coral Polifónica da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove, a partir de las 19.30 horas en el Auditorio de Monte da Vila.

No obstante, en el programa de actividades complementarias se incluyen propuestas para días posteriores, como el festival solidario de ayuda a los refugiados Nos Seus Pés, a desplegar en la carpa de conciertos los días 17, 18 y 19.

Ese último día coincidiendo con el decimotercer encuentro anual de «palilleiras» que promueve la asociación de mujeres rurales Adro Vello, previsto para el 19 de octubre en el pabellón polideportivo municipal de Monte da Vila.