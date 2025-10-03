Los placeros de Vilagarcía se forman para seguir siendo un «mercado excelente»

Los profesionales de la plaza de abastos de Vilagarcía participaron ayer por la tarde en una acción formativa para el perfeccionamiento de sus conocimientos sobre atención al cliente, marketing y preparación y presentación de producto. Los cursos fueron impartidos por la empresa de consultoría y prevención Kaeme y participó la amplia mayoría de los placeros (en torno a 60 personas), es una de las acciones subvencionadas en el marco de la Red de Mercados Excelentes de Galicia, de la que forma parte Vilagarcía, recordaron desde Ravella.

Las mismas fuentes detallaron que aprendieron sobre cómo mejorar su comunicación con los clientes, por ejemplo, sabiendo gestionar las quejas y reclamaciones que puedan surgir. Por otra parte, también recibieron nociones básicas sobre escaparatismo: rotulación y serigrafía, adecuación de la imagen, diseño y montaje... Por último, también recibieron algunos apuntes sobre técnicas de venta y publicidad.

El sello Mercado Excelente fue concedido por la dirección de Comercio de la Xunta y supone un reconocimiento a la calidad del mercado, además de otorgar otros beneficios como facilitar la obtención de ayudas para realizar este tipo de actividades. La Plaza de Vilagarcía logró el sello en el 2022, después de cumplir una serie de requisitos y seguir un procedimiento que le permitió elevar su nivel de calidad en materia de instalaciones, accesibilidad, organización... y lo renovó este año.