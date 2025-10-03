El paro se dispara en Ullán y O Salnés con el fin del turismo y las vendimias

El paro se disparó en los municipios de O Salnés y Ullán tras el fin del grueso de la campaña turística y de las vendimias. La Consellería de Emprego tenía contabilizados a 30 de septiembre a un total de 4.064 demandantes de empleo en O Salnés, lo que supone 178 más que a finales de agosto. El paro, además, ha subido en todas las localidades, excepto en Meis.

Por municipios, Vilagarcía tenía a finales de septiembre 1.926 parados (32 más que en agosto); en Cambados, estaban registrados 498 (22 más); en Vilanova, estaban inscritos como demandantes de empleo 433 personas (34 más); y en Sanxenxo, eran 427 los parados (37 más).

Siguen la relación O Grove (267 personas sin empleo, 23 más que en agosto); Meis, con 144 (dos menos); Ribadumia, con 130 desempleados (tres más); Meaño, con 116 (14 más); y A Illa, con 123 personas inscritas como demandantes de empleo, lo que significa 15 más que el mes anterior.

En estas cifras influyen tanto el fin de la temporada estival como de las vendimias, que este año empezaron pronto debido al tiempo seco y soleado del verano.

Desde el punto de vista interanual, la comarca arousana está mucho mejor que en septiembre de 2024, ya que en aquel momento había casi 4.700 desempleados. Solo en Vilagarcía, eran casi 2.300 los parados, frente a los poco más de 1.900 de ahora. Por comarcas, la de O Salnés fue la quinta donde más subió el paro el mes pasado. Encabezaron esta relación Vigo, con 479 parados más, Ferrolterra, con 382, O Morrazo y A Coruña.

La situación en el mercado laboral del Ullán fue similar durante septiembre. Valga sumaba a día 30 un total de 205 parados (tres más), mientras que había 128 tanto en Catoira como en Pontecesures. En el primer caso, el paró subio en una persona con respecto a agosto; en Pontecesures, eran 13 más.