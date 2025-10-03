O Piñeiriño continúa con su muestra de teatro
Vilagarcía
El barrio vilagarciano de O Piñeiriño, de la mano de la asociación de vecinos Breogán, acoge su primera muestra de teatro adicionado en el centro cultural situado en la calle Fermín Bouza-Brey. En esta ocasión, se subirán al escenario, a las 21.00 horas de mañana el grupo local Abázcaro Teatro para escenificar «Aquí as fabas, a caldeiradas!».
