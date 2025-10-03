Lo mejor del mar está en O Grove

O Grove dio ayer el pistoletazo de salida a la 62 Festa do Marisco con una carpa llena de deseosos de probar las delicias del mar que se servirán hasta el día 12.

Un total de 25 propuestas gastronómicas con precios que van desde los 21 euros del percebe, el más elevado, hasta los seis de mejillones y empanadas. En todo caso, siempre con la «garantía de calidad, de los mejores productos de nuestras rías» por delante, como declaró el alcalde, Jose Cacabelos, en la inauguración.

El espacio de O Corgo con los puestos se abrió con la tradicional cuenta atrás y siguiendo el modelo de éxito de los últimos años, incluso en la venta de los tickets. El Concello no ha implantado en esta edición el sistema de pulsera contactless porque aún están realizando pruebas, ya que será diferente al de los festivales, «pues necesita adaptarse al sistema de consumo de la fiesta, y de ahí su dificultad».

Cola de venta de tickets. | Iñaki Abella

Así lo explicó el regidor, que espera implantarla en la próxima. Será una innovación más que llegará a la exaltación del marisco gallego por excelencia y que ha ido evolucionando en su medio siglo de historia, además de que cada vez es «más comprometida con el medio ambiente, sostenible, que se sirve de menaje biodegradable y reutilizable», destacó Cacabelos.

La comitiva de autoridades estuvo acompañada por responsables de las empresas patrocinadoras y durante la apertura no faltó el vídeo promocional de una cita que necesita pocas presentaciones. Su fama provoca, en todas las ediciones, llenos de la carpa de degustación, de 4.000 metros cuadrados y con capacidad para 3.000 personas.

Uno de los nuevos puestos. | Iñaki Abella

No ha sido un año fácil en la organización, con mucha polémica por la adjudicación de los puestos, pero llegó al primer día indemne. Con todo los productos de siempre: un total de doce ofrecidos en hasta 25 elaboraciones diferentes.

Así no faltan la nécora, el berberecho, los mejillones, la zamburiña, la ostra ni el pulpo, que estuvo en el centro de la controversia y que se puede degustar por 15 euros en una ración pequeña.

El mismo precio que las almejas a la marinera. Una de las novedades de este año es la xiba en su tinta con fideos y un nuevo postre, una torrija caramelizada con crema de aguardiente.

Mesa con las autoridades. | Iñaki Abella

Y no todo es comer porque la cita está aderezada con un programa complementario. De hecho, ya echó a andar por la mañana con la celebración del XXVII ForoAcui en el que científicos y ponentes abordan los desafíos del sector del mar y de la protección del medio.

La conselleira, el alcalde y otras autoridades y ponentes en ForoAcui. / FdV

La inauguración corrió a cargo de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien situó la acuicultura como un «elemento clave en la soberanía y el desarrollo económico de la costa gallega», además de referirse a ella como una «alternativa sostenible y de futuro» y de exigir políticas «eficaces» a la UE.

Y para hoy, más marisco y la feria de oportunidades del comercio local Grovestock, juegos tradicionales, música y el ciclo «Cultivando o mar».