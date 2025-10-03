«Nada se sabe» llega mañana al Auditorio

La obra de teatro inclusivo «Nada se sabe», nominada a los premios Casares, llega mañana al Auditorio de Vilagarcía con el objetivo de que los espectadores reflexionen sobre los prejuicios y barreras a las que se enfrentan cada día las personas con discapacidad. La función comienza a las 20.00 horas, con una duración aproximada de una hora, y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ataquilla.com. Está programada por el Concello en colaboración con Agadic.