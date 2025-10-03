El alcalde de Cambados sopesa pagar de su bolsillo combustible para la Policía Local

El racionamiento del combustible en Cambados seguía ayer en vías de solución por parte del Concello y solo afecta al parque móvil, limitando los movimientos de la Policía Local y de Obras a lo indispensable. No obstante, el alcalde, Samuel Lago, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de asumir con su propio salario el pago de depósitos con el fin de «garantizar los servicios mínimos de funcionamiento de la Policía y la seguridad del pueblo».

El regidor reconoció el asunto a preguntas de este diario, pero llegado el caso de necesidad y como solución temporal, mientras no se pueda generar crédito para pagar los atrasos a la empresa suministradora. Así que no sería para las patrullas ordinarias, que siguen bajo la orden de hacerse a pie porque la reserva de combustible es baja.

Esta situación no afecta a otras cuestiones, como las calefacciones de los centros escolares y, en todo caso, las autoridades garantizan la cobertura de las emergencias. No obstante, nadie da fechas de cuándo llegará una solución que es complicada, porque no se puede generar más crédito para la partida tras exceder el gasto, y todas las miradas están puestas en el concejal José Ramón Abal Varela.

Además del regidor, otro de los socios del cuatripartito, el BNG, le responsabiliza –Somos mantiene silencio–. Su portavoz, Liso González, le pide «responsabilidad y sentidiño», así como coherencia: «Quiso esas competencias y ahora no puede decir que las facturas deben pagarlas otros. ¿De qué área sacamos el dinero, qué servicio dejamos sin pagar? Cuando no se tiene un proyecto de villa y se está por otros motivos, diciendo a todo que sí y con un comportamiento de cacique de turno, pasan estas cosas», declaró. Y es que le acusa de actuar «sin propuestas de gasto» y de ni siquiera acudir a las juntas de gobierno en las que «se pueden debatir las cosas».

El edil considera «evidente» que hace «pinza» con la oposición en «todas las iniciativas transformadoras de Cambados para tenerlo paralizado», así que le pide «que decida de qué lado está y si no, vete con el PP y haz una moción de censura, pero no puede ser que, cuando algo vaya mal, la culpa es de otro», añadió.

El nacionalista afirmó que sus áreas están cumpliendo el plan financiero de contención y que incluso tienen presupuesto. Es más, aseguró que, siguiendo el pacto, les correspondería más, pero son conscientes de la situación «preocupante» de las arcas «desde el principio».

De hecho, eran partidarios de la subida del IBI, rechazada por Abal porque «es la única forma de recaudar, además de librarse de los gastos impropios». Asimismo considera que el anterior gobierno «tiene parte de responsabilidad por seguir apostando por bajar impuestos en un momento de inflación tremenda».