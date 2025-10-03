Lago ensalza la obra de Rego de Alcalde pero reclama inversión en separativas

El anuncio de la Consellería de Medio Ambiente de retomar las obras de construcción del colector litoral entre Vilanova y Cambados, pasando por el arenal de Tragove, ha sido saludado de forma positiva por el alcalde de este último municipio, Samuel Lago, que lo considera clave para la reducción de los vertidos a la ría. Sin embargo, más allá de considerar que el anuncio pudo haberse efectuado de otra forma y no haber sido «tan político», Lago hace hincapié en que esa actuación debe ir acompañada de inversión en mejorar la red de alcantarillado más arriba, procediendo a instalar separativas de fecales y pluviales que eviten que, en época de lluvias, el colector acabe desbordando y colapse la EDAR de Tragove.

«No podemos permitirnos otro Cabanelas, esta actuación es muy necesaria, peor hay que tratar de disminuir la cantidad de aguas que van a la depuradora si no queremos encontrarnos con que los vertidos continúan después de hacer esta importante inversión», explica. Cuando se multiplican los problemas, tal y como pasa en Cabanelas, es durante la etapa de lluvias del invierno, «cuando la red es incapaz de asumir todo el caudal que recibe al no estar separadas las aguas, provocando el desborde los aliviaderos y los vertidos a una zona marisquera tan importante que está en Vilanova, pero afectando también a la calidad de las aguas del litoral de Cambados».

Esas circunstancias ya se las transmitió directamente a Augas de Galicia cuando, en una carta dirigida a su presidente, Roi Fernández Añón, en la que reclamaba que se recuperase el proyecto tras el traspaso de competencias sobre el litoral a la Xunta de Galicia. En esa misiva insistía Lago en que «es imprescindible actuar con contundencia para proteger la calidad ambiental de la ría y cumplir con el compromiso europeo de mejorar el saneamiento «transmitiéndole que Cambados estaría dispuesto a colaborar en lo que se necesitase.

Un ejemplo de ello es que el Concello de Cambados ha realizado una auditoría a toda la red municipal en la que «diagnosticamos aquellos puntos que necesitan una mejora para, desde ahí, comenzar a trabajar en su modernización, centrándonos sobre todo en instalar redes separativas de pluviales y fecales para reducir la cantidad de agua que llega a la depuradora»», explica.