El festival Desfoga ofrece el mayor evento de lucha libre organizado en Galicia

El festival de artes vivas Desfoga comenzó ayer en Cambados con un concierto de Mourae, pero aún quedan otras propuestas hasta el domingo, como el divertido y reivindicativo bingo que tendrá lugar hoy o el espectáculo Lucha Libre Cabaret, del sábado, que es el evento de su categoría más grande organizado hasta ahora en Galicia. La entrada de las actividades de pago puede conseguirse en Ataquilla.com. El programa exhibe también el talento local y el domingo se podrá disfrutar del concierto de Lula Mora, compuesta por una cantante de ópera cambadesa y otra canaria.

En la jornada de hoy también se ofrecerá «Familia Nijinska», una conferencia escénica en la que la compañía Vacaburra promueve la reflexión sobre la salud mental y el relato oficial sobre la historia de la danza. Será a las 20.00 horas el auditorio y le seguirá el «Maribingo de las vedettes de Usera», que combina el clásico juego con humor, música y una «buena dosis de glamour travesti». Tendrá lugar en la Cultural, a las 22.00 horas.

Cabe recordar que el Desfoga es un festival que busca reivindicar la igualdad y el respeto a través de diferentes manifestaciones artísticas, dándoles a la vez voz. En esta ocasión, explora las estrategias desarrolladas a lo largo de los años por el colectivo LGTBIQ+ para dejar huella en el imaginario colectivo.