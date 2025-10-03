La Diputación reparte 104.000 euros entre 82 clubs arousanos

La Diputación de Pontevedra destina este año cerca de 104.000 euros para 82 clubes de la zona de Arousa en el marco de sus ayudas para la participación en competiciones federadas de ámbito inferior al estatal y en la Preferente Galicia de fútbol.

Fuentes provinciales indicaron que en esta convocatoria, dotada de 650.000 euros (600.000 para el ámbito inferior a estatal y 50.000 específicamente para Preferente Galicia), cuyo reparto se aprobó en la última Junta de Gobierno de la institución provincial, resultaron beneficiarios 564 clubes de 59 Ayuntamientos de la provincia.

Más detalladamente, Un total de 20 clubs de Vilagarcía de Arousa recibirán 25.195 euros; En Sanxenxo se benefician de más de 17.000 euros un total de doce; en Cambados, son casi 16.000 euros para diez; en el caso de Meis, siete entidades se reparten 8.821 euros; en Catoira se conceden 2.544 euros; en A Illa, 7.900; en Meaño, un total de 3.026; en Pontecesures, 2.346 euros; en Ribadumia, 3.465 euros y en Valga, 2.210.