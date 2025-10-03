Curtas inaugura hoy exposiciones con la presencia de superhéroes
Abre en Rivas Briones de las cuatro muestras que ofrecerá este año
Vilagarcía
Curtas Festival do Imaxinario inaugura hoy tres de las cuatro exposiciones que acogerá la edición de este año. Será en la Sala Rivas Briones, a las 20.30 horas y se trata de «Santipérez: Unha vida debuxando pesadelos», «As Raias do Dragón: a obra gráfica de Tomás Hijo» y «Infinity Héroes Showroom».
Además, contarán con la presencia de dos «cosplayers» encarnando a los superhéroes Spiderman y Wolverine, que se tomarán fotos con sus fans.
