Curtas inaugura hoy exposiciones con la presencia de superhéroes

Curtas Festival do Imaxinario inaugura hoy tres de las cuatro exposiciones que acogerá la edición de este año. Será en la Sala Rivas Briones, a las 20.30 horas y se trata de «Santipérez: Unha vida debuxando pesadelos», «As Raias do Dragón: a obra gráfica de Tomás Hijo» y «Infinity Héroes Showroom».

Además, contarán con la presencia de dos «cosplayers» encarnando a los superhéroes Spiderman y Wolverine, que se tomarán fotos con sus fans.