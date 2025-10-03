Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cornazo ofrece una charla sobre los «peligros» de los pesticidas

R. A.

Vilagarcía

La asociación vecinal Agustín Romero de Cornazo ofrece mañana sábado una charla abierta al público en general sobre el impacto de los fitosanitarios en el medio ambiente y la expansión de las macroplantaciones de vino.

El evento es informativo, tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa da Cultura (Camiño Borrizos, 24) y contará con la participación de la Plataforma pola Regulación do Sulfato y el Sindicato Labrego Galego (SLG).

Desde la entidad explican que bajo el título «Perigos dos pesticidas e macro plantacións», quieren ofrecer un análisis detallado de las consecuencias para la salud pública y el medio ambiente que supone el uso indiscriminado de fitosanitarios y el modelo productivo de grandes explotaciones.

«Es una oportunidad para que los vecinos, productores y cualquier persona interesada pueda conocer de primera mano la realidad y las propuestas para avanzar hacia modelos agrícolas más sostenibles y respetuosos con la salud y el territorio», detallan.

La entrada es libre hasta completar el aforo y los organizadores animan a todos los interesados a asistir y a participar en el debate que esperan generar, pues «se trata de un tema de vital importancia para el futuro rural y la calidad de vida».

