La compra de un solar en Dena obliga a la quinta operación de crédito en Meaño

En sesión extraordinaria celebrada a las 14 horas de ayer el pleno aprobó un expediente más de modificación de crédito para inyectar 250.000 euros del remanente de tesorería. Lo hizo con los votos a favor del grupo de gobierno (Veciños de Meaño y la edil del PP) y la abstención de los dos grupos de la oposición

El expediente contempla dos partidas en las que inyectar dinero. De una parte, 220.000 euros destinados a la ejecución de expropiación de unos terrenos del centro de Dena, cercano a la PO-550 en la rúa de Ponte-Dena. Y, de otra, 30.000 euros más, que rezan bajo el epígrafe: «Realización de trabajos técnicos y similares».

En el casco urbano

Los terrenos que son objeto de expropiación responden a suelo urbano no consolidado que se corresponde con el polígono nº 3, sobre el que se ha mudado el modelo de concierto por el de expropiación, y cuyo coste de compra por esta vía asciende a los citados 220.000 euros. Los terrenos en cuestión responden a los enclavados en la zona céntrica de Ponte-Dena, dentro del casco urbano. Se trata de un suelo que, en su día, estaba destinado a urbanizarse pero que, desde hace más de una década y con la irrupción entonces de la crisis, permanece baldío, y cuya propiedad corresponde, mayoritariamente, de la entidad mercantil MP Carregal.

La expropiación de suelo urbanizado supone la inversión de 145.210 euros en base a una super-ficie de algo más de 3.000 metros cuadrados, de ellos 1.055 metros cuadrados, de suelo urbano a razón de un 74,91 euros el metro cuadrado, si bien a esa superficie debe añadirse también el tamaño de la parcela destinada a viales. Todo ello eleva la inversión total a 218.803 y que el gobierno redondea en los citados 220.000 euros que fue la cantidad contemplada en el documento de la modificación de crédito.

La superficie en cuestión responde a parte de los 12.000 m² de la firma Carregal y otros, los cuales existen en la zona. Ya en 2015 tanteara el concello, presidido entonces por Lourdes Ucha, comprar el total de esa área. Pero los 1,5 millones que demandaba la entidad -a razón de 125 euros el metro cuadrado- era una cifra considerada como inasumible para el Concello. Más aún, tal y como se explicaba entonces la regidora en sesión plenaria, la urbanización de ese suelo correría a cargo de la entidad privada y esta estaba obligada a la cesión de una superficie importante del mismo como zona pública.

Viviendas sociales

A preguntas de la oposición sobre el futuro uso de ese suelo, el regidor contestó que una parte podría ser cedida a la Xunta para la construcción de vivienda social, y otra a fines de interés municipal y que el gobierno local valorará llegado el caso en su día.

Un pleno que estuvo muy condicionado por el horario, que exasperaba a la oposición, y así los verbalizaron en la sesión. Un horario que hizo abordar con premura, mismo teniendo que abandonarlo antes de tiempo la portavoz de Meaño Independiente, que no pudo verbalizar los ruegos y preguntas, condicionada por su asistencia a clases en horario de tarde.

Se trataba de la quinta modificación del año en los siete plenos celebrados en lo que va de 2025. En total, 1.758.426 euros que se inyectan del remanente de tesorería, lo que supone agregar un 43% del último presupuesto de 2024, y que a día de hoy es el vigente, y que era de 4.088.911 euros. Del superávit de tesorería del que daba cuenta el regidor por valor de 4,2 millones, quedan, en cifras redondas 2,4 millones, lo que aún otorga margen de maniobra al gobierno local.