El BNG volverá a llevar al Parlamento la compra del asilo de Cambados

El BNG no está dispuesto a rendirse y volverá a reclamar en el Parlamento que la Xunta compre el antiguo asilo y lo convierta en una residencia pública. Aunque el gobierno del PP ya rechazó su pretensión de equipararlo con un BIC, por formar parte de uno –el conjunto histórico– y hacer uso así del derecho de tanteo y retracto amparado por la legislación de patrimonio de Galicia. Además, desde la Concellería de Patrimonio de Cambados estarán «muy vigilantes y seremos superestrictos con el cumplimiento de la normativa», advirtió el portavoz local, Liso González.

Compareció junto a la diputada Montserrat Prado y otros compañeros de partido para denunciar que, al permitir que el también pazo de Montesacro lo comprara Iberus, la Xunta está favoreciendo que «una empresa especule con el patrimonio de todos».

Los nacionalistas consideran inverosímil que la sociedad comprase sin tener previamente el «aval» autonómico de que le permitirán cambiar el uso del suelo y aseguran que es posible con la Lei do Solo y la del Litoral de Galicia, que incluso habla del fomento de «cadenas hoteleras». «Es el modelo del PP, facilitar el negocio a las grandes corporaciones y empresas amigas y nunca en beneficio de la ciudadanía», expuso la parlamentaria.

Al concejal González le parece además un «chantaje» que el nuevo dueño no contactara antes con el Ayuntamiento y advierten que «tomarán todas las medidas legales» a su alcance. Para empezar reiteraron que, si está en manos municipales, no van a apoyar la modificación urbanística: «No vamos a blanquear la postura del PP ni a poner nuestro voto al servicio de la especulación». A este partido también le acusan de usar «patrañas» como la generación de empleo y riqueza.

No quieren un terreno a cambio, como plantean otros socios del cuatripartito, «ya tenemos una residencia hecha aquí». Así que en unos días pedirán en el Parlamento que se ejerza el derecho a tanteo, para lo cual puede tener hasta un año.