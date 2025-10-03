El BNG exige que se activen los expedientes de ayudas a la navegación tradicional

El grupo provincial del BNG lamenta que el gobierno del PP de la Diputación de Pontevedra destine más dinero a subvencionar la regata del Rey emérito en Sanxenxo, a la que destinó 99.000 euros con un patrocinio deportivo, que al mantenimiento y puesta en valor del patrimonio marítimo y fluvial de la provincia, para el que en los presupuestos de 2025 sólo se han reservado 90.000 euros que aún no han sido ejecutados a día de hoy.

María Ortega, diputada nacionalista de Pontevedra, criticó la «dejadez» del vicepresidente, Rafael Domínguez, al no activar el expediente de ayudas hasta este mes, dificultando la tramitación de los proyectos de las asociaciones, que «desconocen si realmente las ayudas van salir adelante y a cuanto van ascender las cuantías que podrán ser aprobadas». Los nacionalistas han solicitado formalmente que los presupuestos provinciales incluyan dotación suficiente para las subvenciones, ya que la provincia de Pontevedra ha sido pionera en la línea de ayudas al patrimonio marítimo y fluvial. «Los resultados son visibles, manteniendo la provincia el mayor número de embarcaciones tradicionales dedicados a la actividad social, de promoción de la cultura marinera y fluvial y de un mayor dinamismo», algo que viene ocurriendo desde hace años, por ejemplo, en A Illa de Arousa.