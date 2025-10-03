Aulas vacías, plaza llena por Palestina

Cientos de estudiantes de Secundaria de O Salnés secundaron ayer la jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para protestar contra el ataque de Israel a Palestina. Ya al anochecer, decenas de personas se reunieron en la plaza de Galicia, en Vilagarcía, convocadas por varias agrupaciones sociales, políticas y sindicales indignadas por la interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte del ejército hebreo.

Por la mañana, los centros educativos de la comarca funcionaron a medio gas, puesto que sí hubo clase normal para los alumnos de primer y segundo curso de la ESO (los menores de 14 años no tienen reconocido el derecho a la huelga), mientras que las aulas desde tercero de la ESO en adelante estaban poco menos que vacías. Eso sí, los jóvenes no realizaron concentraciones u otros actos de protesta en el interior de los centros o a sus puertas, más allá de la colocación de un cartel reivindicativo en el Cotarelo Valledor de Vilagarcía.

El seguimiento de la huelga fue mayoritario en los institutos de Secundaria consultados por FARO. En el Castro Alobre, de Vilagarcía, solo acudieron a clase en torno al 10 por ciento de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO. El seguimiento de la protesta fue todavía mayor en primero de Bachillerato (de un 95 por ciento), y bajó hasta el 80 por ciento en el segundo curso de Bachillerato, donde los jóvenes ya se enfrentan a unos retos académicos mayores y más complejos.

La concentración reunió a personas de todas las edades. / Noe Parga

En el centro de formación profesional de Fontecarmoa, donde la totalidad de los alumnos tiene más de 14 años -y, en consecuencia, tienen derecho a huelga-, el seguimiento del paro fue también prácticamente total. Fuera de Vilagarcía, en el Ramón Cabanillas de Cambados secundaron la convocatoria unos 200 chicos de 14 o más años, mientras que sí asistieron a clase medio centenar.

En Vilanova, en el instituto Faro das Lúas se registró una asistencia a las aulas relativamente elevada, pues solo secundaron el paro entre el 50 y el 60 % de los alumnos con derecho al mismo.

La concentración

La plaza de Galicia albergó anoche una multitudinaria concentración convocada por las entidades sociales, políticas y sindicales que se han agrupado en torno a las dos grandes organizaciones de apoyo a Gaza, ella Coordenadora Galega de Solidariedade con Palestina y el Movemento Global para Gaza.

Los ciudadanos corearon lemas como «Israel asesina, Europa patrocina», «no es una guerra, es un genocidio», o «hay que romper relaciones con Israel». El domingo hay una manifestación en Santiago, y saldrá un autobús gratuito desde Vilagarcía.