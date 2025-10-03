Los alumnos lloran la muerte de Celsa Lastres, la excepcional «maestriña» de O Castro

Fallecía en la madrugada de este miércoles al jueves Celsa Lastres Radío, la mítica «maestriña» de Castrelo, natural de Dena, y que había dejado huella en generaciones de alumnos en su escuela de O Castro. Una figura recuperada en FARO DE VIGO, con motivo del Día da Muller, y a la que sus exalumnos de Castrelo rendían luego en 2022 un cálido homenaje en la que fuera su escuela y vivienda de toda una vida en O Castro, en Castrelo.

Afincada en Bandeira desde su plenitud, esta mujer, ya octogenaria, hacía escapadas cada poco que podía a su Dena natal, donde conservaba su casa familiar en el lugar de Abuín. Como una diva viajó en aquel noviembre desde Dena a Castrelo, «engañada» a bordo de un Seat 600, con chófer ataviado para la ocasión -con gorra de plato incluido-, un modelo que fuera su vehículo de entonces. Y allí, en O Castro, la sorprendían cerca de un centenar de sus alumnos de entonces para brindarle su cálido homenaje.

Mediados de los sesenta

Celsa Lastres, que fuera la primera mujer en conducir un coche en Dena a mediados de los años 60, acabó siendo considerada una adelantada a su tiempo por su iniciativa y tesón de mujer. Se caracterizó por luchar en aquellos años en Castrelo para que sus alumnos tuvieran derecho a un certificado de Estudios Primarios, logrando autorización para que la administración del régimen le autorizara a ellos, trasladándose desde el inspector de entonces, Jorge Vázquez, para estar presente en el aula para supervisar al examen.

La emoción llevó a que al año siguiente de aquel cálido homenaje en Castrelo, la «maestriña» devolviera a los organizadores su deseo de compartir con ellos un cocido a los que invitó en su Bandeira de adopción, donde se afincara.

Falleció a los 90 años. Su cadáver contará con un funeral hoy en Bandeira las 16.00 horas. Tras ello, por voluntad manifestada siempre por ella, sus restos serán trasladados a Dena, donde recibirá sepultura en el cementerio municipal al filo de las 18 horas. Dada su vinculación con Dena, la familia pondrá a disposición de sus convecinos meañeses un autobús gratuito que partirá a las 14 horas desde la iglesia parroquial de Dena hacia Bandeira, y luego el consabido retorno para el entierro.