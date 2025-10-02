Los terrenos de Alfageme pasan a manos de una firma de suministros agrícolas

La empresa de suministros agrícolas Terraglass es la compradora de los antiguos terrenos de Alfageme de Ribadumia. La firma, que cuenta con otra nave en el polígono industrial de Cabanelas en la que centraliza gran parte de su actividad y que se adquirió de una forma similar, fue la que puso encima de la mesa la puja más alta, de 275.000 euros, tan solo mil euros superior a la que presentó otra empresa asentada en Vilanova, SPR Carro & Millán, dedicada a cuestiones de seguridad.

El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aprobó ayer la adjudicación del inmueble y la venta se formalizará como cuerpo cierto en escritura pública, siendo por cuenta de la empresa los costes de su otorgamiento. En el caso de desistencia de la compra-venta, se notificará al segundo mejor postor. Terraglass es una empresa que se dedica a suministros agrícolas, desde la venta de insecticidas o fungicidas hasta botellas para guardar el vino o atomizadores, contando con un importante asentamiento en la comarca de O Salnés desde hace años.

Con esta adquisición se pone fin a una situación que se había prolongado demasiado en el tiempo, el abandono de la antigua nave de Alfageme, que se estaba convirtiendo en un problema de salud pública para los vecinos más próximos, por la acumulación de maleza y la proliferación de plagas como las ratas. De hecho, los vecinos llevaban años reclamando al Igape, encargado de la gestión de esos terrenos, limpiezas y acciones tendentes a frenar esa situación. Con esta venta, el Igape también recupera una parte de los avales que en su día aportó para ayudar en el reflotamiento del Grupo Alfageme y evitar la pérdida de puestos de trabajo, algo que no se consiguió.