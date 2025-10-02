Ribadumia creará una mesa local contra la violencia de género

Ribadumia celebró ayer la segunda sesión formativa del programa para la constitución de las Mesas Locais de Coordinación institucional frente a la violencia de género, completando así el ciclo de formación que permite dar un paso decisivo hacia la creación de este nuevo recurso en el municipio. El Concello ha sido seleccionado por la Consellería de Política Social e Igualdade, a través de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero para integrar la red gallega de entidades locales comprometidas en esa lucha.

Las sesiones han tenido un carácter teórico y práctico, abordando cuestiones como los objetivos de la mesa, los procedimientos oficiales para su constitución y los pasos necesarios para la coordinación entre los diferentes agentes implicados.

Además, favorecerán la creación de una red de contactos e intercambios de información, que se considera imprescindible para garantizar una respuesta integral y eficaz ante situaciones de violencia de género.