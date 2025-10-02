Ravella oferta las últimas plazas para visitar la isla de Cortegada

La Concellería de Turismo de Vilagarcía ofrece las últimas 180 plazas gratuitas para visitar la Isla de Cortegada como parte de la campaña «Vilagarcía 100%», que está a punto de llegar a su fin. Las reservas se gestionan a través de ticket.vilagarcia.gal y cada usuario podrá hacerse con un máximo de cuatro billetes. También se ofertan rutas al aire libre por Carril, Fontefría y una de carácter histórico por el centro de la villa. Todas las actividades se realizarán en fin de semana, recordaron desde Ravella.

Sobre las visitas a la isla, las mismas fuentes detallaron que la empresa Corticata será la encargada de realizarlas, los sábados y los domingos de octubre a las 17:00 horas, con un máximo de 30 plazas por salida. Las entradas son nominativas, por lo que la persona que tramite las reservas deberá cubrir los datos de los acompañantes.

Esta actividad tendrá una duración aproximada de dos horas. La salida se realizará desde el puerto del Carril y una vez en la isla, «recorreremos, de mano del guía, los senderos autorizados de este espacio del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, y descubriremos los restos de su aldea abandonada, la Ermita de la Virgen de los Milagros, su bosque de laurel, el más importante de toda Europa…», avanzaron sobre algunos detalles.