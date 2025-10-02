La placa de la calle Clara Campoamor inaugura la renovación de todo del callejero de Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía inició en la mañana de ayer un ambicioso proyecto de renovación integral de las placas del callejero municipal, con una inversión de 125.000 euros incluida en los presupuestos de 2025. La actuación, que supondrá la colocación de 1.500 placas entre 670 calles, 10 parroquias y 90 lugares del término municipal, supone una paso más en la línea del gobierno de Alberto Varela de modernizar la señalización urbana, unificar criterios estéticos y, al mismo tiempo, dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática eliminando las referencias franquistas en el callejero actual.

El arranque simbólico de la actuación tuvo lugar en la antigua Conde de Vallellano, que ahora pasará a llamarse Clara Campoamor, en homenaje a la pionera del voto femenino en España: «Es un orgullo que Vilagarcía tenga ya una calle dedicada a una figura clave de nuestra historia democrática. Este cambio supone además un avance feminista y un ejercicio de memoria», subrayó el alcalde Alberto Varela durante el acto de colocación de la primera placa.

El proyecto se desarrollará de forma gradual en tres fases: primero en el casco urbano (Vilagarcía, Carril y Vilaxoán), después en las áreas periurbanas (O Piñeiriño, Trabanca Badiña, Faxilde, entre otras) y finalmente en la zona rural. Con ello, apuntan desde Ravella, se dará respuesta a una demanda ciudadana que venían trasladando asociaciones vecinales, colectivos sociales y los propios departamentos municipales, en referencia tanto al deterioro de muchas placas como a la confusión generada por la existencia de hasta siete modelos distintos (mármol, piedra, metacrilato, chapa, etc.).

Las nuevas placas tendrán formato ovalado, inspiradas en las primeras que se colocaron en Vilagarcía a finales del siglo XIX, pero adaptadas a los tiempos actuales con diseño corporativo, tipografía unificada y materiales duraderos como aluminio y polímeros resistentes a la intemperie. «Se trata de recuperar la tradición pero con una visión moderna y homogénea, que otorgue identidad y uniformidad a todo el municipio», explicó Varela.

En paralelo, la renovación del callejero también supondrá cambios en la nomenclatura de varias vías, en línea con lo aprobado por el pleno municipal y con los principios de la Ley de Memoria Democrática. Entre ellos destacan la transformación de la calle Rey Daviña en rúa do Río, la de Xeneral Yagüe en Luis Pando y la de Fariña Ferreño en Maruja Mallo. «Queremos rescatar toponimia tradicional, dar visibilidad a mujeres y rendir homenaje a figuras de la sociedad democrática», señaló el regidor.

Con un coste que asciende a 125.000 euros, el plan se enmarca en la estrategia de poner en valor los espacios urbanos y atender a las demandas de los vecinos, garantizando además que las parroquias y lugares estarán identificados en las nuevas placas, como reclamaban distintos colectivos en los procesos de participación ciudadana de los últimos meses.

«Será un trabajo ingente, pero en los próximos días comenzará a notarse una imagen renovada y atractiva en el municipio. Queremos que Vilagarcía luzca cuidada y con un callejero moderno y accesible para todos», concluyó Varela, quien felicitó al departamento de Comunicación por el diseño del nuevo modelo.

El BNG afea al gobierno local «el uso partidista de un acto histórico»

La transformación de la calle Conde de Vallellano en Clara Campoamor también apunta a la culminación de la remodelación de esta céntrica vía. Durante los últimos meses, la calle ha sido objeto de una actuación integral que incluyó la renovación del pavimento, la mejora de los servicios soterrados y la instalación de nuevo mobiliario urbano.

El alcalde, Alberto Varela, confirmó que la obra está «prácticamente finalizada» y que únicamente falta la colocación de mobiliario, vegetación y arbolado, que se suministrarán en los próximos días. Hasta la recepción definitiva de los trabajos, las vallas permanecerán en la calle, aunque la previsión es que quede completamente abierta a la ciudadanía a lo largo de octubre. Cabe señalar que la obra de remodelación acumula un retraso de varios meses.

La colocación de la primera placa generó la crítica del BNG al acusar al PSOE local de hacer un uso partidista del acto, al celebrarlo de manera exclusiva con representantes de su formación, sin contar con el resto de fuerzas ni colectivos vinculados a la memoria histórica.

Los nacionalistas recuerdan que el cambio de nombres en el rueiro es el resultado de un «esfuerzo colectivo de las fuerzas de izquierda» en el Concello, que permitió dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de 2021 y eliminar referencias del franquismo.Desde el BNG califican de «acto histórico» la renovación del callejero, pero reprochan al PSOE haberlo transformado en una iniciativa de partido. «La recuperación de la memoria democrática y la dignificación de nuestro callejero debe ser un patrimonio común, no un gesto de propaganda política».