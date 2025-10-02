Os Duráns celebrará a lo grande su II Festa do Cocido

El barrio de Os Duráns celebrará este domingo su II Festa do Cocido, una cita gastronómica que ha superado todas las expectativas al reunir a 150 inscritos, frente a los 108 participantes de la primera edición. La actividad, organizada por la asociación cultural San Pedro de Os Duráns con la colaboración del Concello de Vilagarcía, tendrá lugar en la glorieta de la estación de autobuses, bajo una gran carpa instalada para la ocasión.

El menú tradicional incluye sopa, cocido, bebidas, postre, café y chupitos, a un precio de 35 euros por persona, mientras que los menores de 12 años contarán con un menú infantil (milanesa, patatas, refresco y postre) por 16 euros. El catering correrá a cargo de la empresa Porta y cierra hoy su inscripción en el teléfono 645 906 301.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con una sesión vermú amenizada por Chiña y DJ Alkalde, y se prolongará con música, ambiente festivo y más de 30 sorteos entre los asistentes. «Con lo recaudado en los sorteos financiamos las fiestas de San Pedro», explicó el portavoz de la asociación vecinal, Norberto Granger, quien destacó el crecimiento del evento: «El año pasado probamos con el catering y funcionó muy bien. Este año hemos multiplicado la participación, lo que demuestra que la fiesta está en el camino de consolidarse».

La Festa do Cocido de Os Duráns nació con un objetivo claro: revitalizar la vida social del barrio. En este sentido, la asociación ya avanza que estudia organizar nuevas propuestas, como una actividad especial para celebrar Halloween. «Estamos trabajando para que Os Duráns tenga una programación cultural y festiva estable», concluyó Granger.