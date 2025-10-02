La oposición reprocha a Viéitez que convoque a deshora el pleno de Meaño
Critican la hora porque impide que los vecinos puedan acudir a la sesión para ver cómo se desarrolla el debate. «Los concejales tampoco podemos conciliar horarios laborales»
El regidor de Meaño Carlos Viéitez ha convocado para hoy jueves, reconvertido en extraordinario, el pleno que correspondería celebrarse el pasado jueves. Lo comunica mudando el horario del ordinario que era a las 21.00 horas y que se celebra hoy como extraordinario a las 14.00 horas. Un horario que exaspera a los grupos de oposición, condicionados por sus situaciones laborales y conciliar familia a las horas de mediodía.
Una sesión en la que, aún siendo extraordinaria, el regidor concederá el capítulo de ruegos y preguntas, si bien la oposición no podrá presentar mociones de urgencia de última hora, por imposibilitarlo el reglamento de este tipo de sesiones. «Nos parece insultante -apunta la edil nacionalista Rosana Domínguez- el convocar el pleno a las 14.00 horas, que debía haber sido el ordinario a las 21, siendo una falta de respeto a todos aquellos vecinos que deseen ir a una sesión que es pública, y que a esa hora no puede hacer por temas laborables».
«Lo mismo -agrega- nos pasa a los ediles, que no trabajamos en el concello y que tenemos nuestros horarios laborales». «Yo -añade, que soy maestra, no tengo lo que se dice muchas dificultades en acudir, pero no me gusta nada dejar a los niños desatendidos en una responsabilidad que es mía».
En la misma línea se expresa Cristina Castro (Meaño Independiente) que, en su caso y como madre, tiene niños pequeños a cargo a las horas del mediodía «lo que complica mucho el conciliar vida laboral y familiar». De hecho, por cuestión laboral, ya no todos los ediles de la oposición pudieron estar en la Comisión de Contas que se celebraba ayer también a las 14.00 horas.
La sesión de hoy, amén de someter a aprobación las actas de los tres últimos plenos, llevará como único punto a decidir en el orden del día una modificación presupuestaria, merced a un expediente de modificación de crédito que permitirá inyectar dinero del remanente de tesorería. Será la quinta modificación del año en los siete plenos celebrados con el de hoy.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Los cazadores denuncian que se ataca a los jabalíes con flechas
- La carretera Caldas-Vilagarcía, un vía crucis
- La histórica plaza de Cambados se llama desde hace semanas «Efiñán»
- Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025
- Los decibelios de cabreo suben con los Conciertos del Marisco
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados