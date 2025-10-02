Inicio titubeante del libre marisqueo: capturas escasas y precios bajos

Un total de 177 embarcaciones y 216 barcos participaron ayer en la primera jornada del libre marisqueo en la ría de Arousa, trabajando en zonas como las proximidades de Guidoiros o Ribeira debido al cierre al que están sometidos los tres principales bancos: O Bohído, Os Lombos do Ulla y Cabío. Las sensaciones de esta primera jornada siguen sin ser buenas, ya que los espacios que se han abierto son demasiado pequeños para garantizar la supervivencia de la flota hasta la Navidad y, en alguna sde ellas, los marineros ya detectaron que apenas hay marisco.

De hecho, fueron muy pocas las embarcaciones que regresaron a puerto con el cupo máximo permitido después de una larga mañana de trabajo. Además, los precios no acompañaron pese a que no había mucha almeja en el interior de las lonjas. Es más, rulas como la de Vilanova ayer tan solo comercializaron longueirón, ya que las cuatro embarcaciones que salieron a faenar de su puerto acabaron vendiendo las capturas en otros puntos de la ría de Arousa.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, se mostraba ayer muy cauto con los resultados de una primera jornada que «no me deja sensaciones catastróficas, quizás algo mejor de lo esperado en un primer momento porque en alguna zona muy concreta los marineros pudieron trabajar relativamente bien, pero en otras ya se ve que no vamos a tener muchas capturas». De hecho, en las zonas próximas a Guidoiros y Rúa, las capturas fueron más bien escasas.

Una de las cuestiones que destaca Millán es que los precios, en relación con los que alcanzó una especie como la almeja rubia durante el verano, «fueron bastante bajos». En esa lonja, la especie osciló entre los 12,50 en la cantada más baja y los 15,90 euros la más alta, unas cantidades que no satisfacen al patrón mayor ya que «son muy inferiores a lo que se sacaba en verano».

Espera que la flota «pueda aguantar estos dos meses que quedan para la apertura de nuestras autorizaciones, coincidiendo con la campaña navideña». No en vano, Millán recuerda que «estas zonas no son como los tres grandes bancos marisqueros, no solo en superficie y producción, sino porque son zonas de altura y desplazarse lleva su tiempo y su gasto de combustible, así que me temo que se pierdan muchos días por viento y temporal».

El que ve la situación muy complicada es el patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, que insiste en que «nuestros marineros no están acostumbrados a trabajar a 20 o 25 metros de fondo y, la primera parada que realizaron en Guidoiros, fue un desastre de capturas». No en vano, señala que estas zonas «no cuentan con el seguimiento que se realiza en O Bohído, por ejemplo, así que no creo que se encuentren muy bien precisamente». Un de sus preocupaciones es la situación en la que queda el pósito donde no se vendió un solo kilogramo de almeja: «Con estos números, ¿quién va a mantener el pósito?».