Un incendio en una cocina de O Grove moviliza a las emergencias

Los servicios de emergencias atendieron hoy un incendio urbano en una vivienda de O Grove que dejó afectada una campana extractora. Según el 112 Galicia, una persona solicitó asistencia por posible inhalación de humo, pero finalmente no fue necesario su traslado a un centro sanitario.

El incidente ocurrió sobre las 12.41 horas en un domicilio de la calle Cantabria y fueron los propios particulares los que sofocaron las llamas que se produjeron en el extractor de la cocina.

Desde la central del 112 se movilizó un dispositivo de atención del incidente, alertando al servicio de Emerxencias de O Grove, Policía Local y otros medios, que realizaron diferentes tareas como la ventilación de la vivienda y atención de los afectados.