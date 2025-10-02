La gestión del litoral permite a la Xunta retomar el proyecto de Rego de Alcalde

Había quedado paralizado por la oposición directa de Costas del Estado, pero la transferencia de las competencias sobre el litoral a la Xunta ha permitido al gobierno autonómico recuperar el proyecto de mejora de la impulsión en el alcantarillado entre Vilanova y la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Tragove, con especial atención a la zona de Rego de Alcalde, donde la red era la responsable de vertidos constantes sobre los bancos marisqueros.

La recuperación del proyecto le fue comunicada ayer al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, durante una entrevista con la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ya que es este municipio el que concentra el 80% de la actuación.

En ese encuentro, Vázquez explicó que Augas de Galicia prevé tener concluida la tramitación del proyecto la próxima semana, lo que permitiría zanjar la situación actual de parálisis que sufre esta iniciativa desde 2022 pese a que las dos partes consideran que se trata de «un proyecto de gran relevancia para el entorno, tanto por su dimensión económica como social, dada la mejoría que supondrá para la calidad ambiental de las aguas de la ría de Arousa y del servicio de saneamiento que se ofrece».

La inversión a realizar en esta infraestructura, que el alcalde de Vilanova consideraba clave para frenar los vertidos de Rego de Alcalde, era de 1,2 millones de euros que se iban a sufragar con una subvención europea.

La Xunta de Galicia anunció en enero de 2022 dos proyectos millonarios para mejorar el saneamiento entre Vilanova y Cambados: la ampliación y modernización de la depuradora de Tragove; y la sustitución del colector que va de Vilanova a Cambados por el litoral. La Dirección Provincial de Costas de Pontevedra informó a favor del cambio de tubería, pero Madrid desautorizó a su servicio en Galicia y puso reparos al proyecto.

El Ayuntamiento de Vilanova y Augas de Galicia se pusieron a trabajar, y sacaron adelante un segundo proyecto. En el primero, la tubería nueva discurría en su práctica totalidad por terrenos de dominio público, pero en el segundo que se remitió a Madrid, se movía el colector hacia fincas particulares del interior para salvar los obstáculos de Costas.

Quedaban, eso sí, dos estuarios (O Esteiro y Rego do Alcalde), donde el colector seguía discurriendo por dominio público, ya que los técnicos sostenían que llevarlo tierra adentro sería inviable técnicamente, pero Costas mantuvo su intención de no querer un solo tramo de colector en la franja litoral.

Ante las dificultades con las que se encontraba la obra, Augas de Galicia paralizó la inversión, mientras Durán acusaba al Gobierno de no querer sanear la ría, algo que siempre desmentían desde el PSOE instándole a retirar la actuación de la franja litoral ya que su presencia en ella, seguía siendo una amenaza futura para los bancos marisqueros.