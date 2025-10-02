El Gato Negro amplía a doce actividades la oferta para socios

El Círculo Artístico y Deportivo Gato Negro arranca el curso con un programa que incluye 12 actividades deportivas, culturales y de ocio, dirigidas a sus más de 550 socios y 1.500 beneficiarios.

A partir de este mes de octubre, las instalaciones de la entidad acogerán sesiones de yoga, pilates, zumba, full body, fútbol, patinaje, gimnasia rítmica, baile tradicional, gaita, tambor y pandereta, manualidades y corte y confección. Además, los socios podrán acceder al uso de material para practicar pádel surf y kayak, actividades que refuerzan el vínculo con el mar.

La inscripción está siendo todo un éxito, con más de 300 personas ya anotadas en las listas expuestas en el bar social. Todas las actividades son gratuitas —salvo la gimnasia rítmica— y únicamente requieren una matrícula de 5 euros. Para participar, basta con hacerse socio del Gato Negro, con una cuota de 10 euros al mes que incluye también a pareja e hijos.

El próximo gran evento será la celebración de Halloween / Samain, que ya está recibiendo una gran acogida. Como es tradición, el local social se transformará en un espectacular pasadizo del terror, al que se sumarán los bailes de niños y adultos para cerrar la jornada.

Con esta programación, el Círculo Gato Negro refuerza su papel como motor social y cultural de Vilagarcía.