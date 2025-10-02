EU plantea comprar la casona de los Duques de Terranova para crear una residencia

Esquerda Unida llevará al pleno del presupuesto que se celebra hoy un total de 78 medidas económicas, aunque el PSOE y el BNG ya hayan cerrado un acuerdo para su aprobación. De hecho, critica el proceso, asegurando que es una previsión económica «impuesta» y que la única reunión a la que le convocaron «fue de mero trámite, pues ni siquiera estaba el anexo de inversiones».

Pero también carga contra los nacionalistas, acusándoles de pasar de «proclamar que este modelo de ciudad no es el nuestro, a arrodillarse por completo ante el modelo del PSdeG para garantizar la continuidad de un salario».

Además de que llega tarde, pues se trata del presupuesto para este año, su portavoz, Juan Fajardo, considera «inaceptable» que no contemple la previsión de ingresos de la prometida tasa a las viviendas turísticas; una de las peticiones del Bloque.

En cuanto a las suyas, la batería empieza con una «revisión integral» de las tasas, pues considera que hay situaciones «injustas», y continua con la compra de la casona de los Duques de Terranova (un millón de euros) para convertirla en una residencia pública; el pazo de Sobrán (400.000 euros) para un centro de día; la antigua casa de Agustín Romero, en Cornazo (400.000 euros) para entidades sociales, así como destinar dos millones para construir vivienda pública; medio millón de ayudas a la compra de primera vivienda, un servicio de canguros y otras cuestiones hasta las 78.