Una empresa de fertilizantes de Ourense explica sus cualidades
REDACCIÓN
Meaño
Radicada en Ourense, la joven firma Agrobiotic, centrada en la fabricación y comercialización de una alternativa innovadora para el viñedo, presentará su novedad en el salón de actos del Centro Social de Dena mañana jueves.
Será en la tarde de hoy jueves a las 19.00 horas, tras hacerlo el pasado viernes ya en la Casa de As Canteiras en Noalla (Sanxenxo).
Viticultores, atentos
Cita de interés para los viticultores y bodegueros locales que quieran conocer este bioestimulante orgánico que contribuye mejorar la salud de planta y suelo, reduciendo así la necesidad de aplicación de fitosanitarios convencionales.
Su objetivo es mejorar el viñedo y su resistencia a plagas y estrés climático, en pro de una viticultura más sostenible.
