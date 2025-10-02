Durán compromete la compra de las instalaciones de la Guardia Civil

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, cuatro años después de la apertura del puesto de la Guardia Civil en el casco urbano, aseguró en el último pleno que su intención es adquirir esas instalaciones.

Lo hizo después de que el Bloque Nacionalista Galego, a través de la edil Carmela Alfonso, censurase el alto coste del alquiler de esas instalaciones, en torno a los 12.000 euros anuales, una cantidad que «nos parece desorbitada para la situación económica en la que se encuentra el Concello y que, es más, debería asumir el Ministerio de Interior, ya que asumir el alquiler de las instalaciones de un Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado no es competencia de un Concello».

La nacionalista también le recordó a Durán que no ha adquirido todavía esas instalaciones porque «no tiene dinero para ello» durante la aprobación de una modificación de crédito para afrontar el pago de facturas por un importe de un millón de euros.

Durán asegura que siempre fue intención del Concello adquirir ese espacio en propiedad, pero que «un alquiler que garantiza la presencia de 18 guardias civiles en Vilanova, donde eran necesarios para mejorar la seguridad y después de tantos años sin este servicio, no me parece una mal gasto precisamente», echándole en cara a la nacionalista que lo que busca «es que vuelvan a irse del pueblo, y eso no va a pasar».

La Guardia Civil trasladó la mayor parte de los servicios que mantenía en Vilagarcía al puesto de Vilanova hace ya cuatro años ya que en la ciudad arousana ya están presentes los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.