El dueño del Pazo da Rúa Nova denuncia al Concello tras «arrasar» su propiedad

El conflicto del Pazo da Rúa Nova, que enfrenta al Concello de Vilanova con una familia de las familias propietarias vivió ayer un nuevo capítulo que acabará en el juzgado. José Antonio Villanueva, el representante de la familia con la que está enfrentada en Concello asegura que en la mañana de ayer, cuando llegó al pazo se encontró «con que me habían reventado una puerta que dejaron totalmente abierta, desbrozado una parte de una finca y bloqueado el paso a nuestra propiedad para vehículos».

Señala directamente a la Policía Local de Vilanova como los responsables de este estropicio que, asegura, va a incorporar a otra denuncia por hechos similares ocurridos con la puerta de la capilla que estaría en disputa y a la que «le han cambiado las cerraduras y no puedo acceder».

El conflicto surge a raíz de que una parte de la familia decidió ceder el uso de su parte, especialmente la pequeña capilla y el jardín anexo que pertenecen al pazo, al Concello de Vilanova, algo que Villanueva no ha autorizado. «Esa posesión es indivisa por sentencia judicial, por lo que el Concello debería contar con el permiso de todas las partes para acceder a ella, algo que no tiene», explica.

Estado en el que Villanueva se encontró ayer la puerta del Pazo, abierta y dañada en sus goznes. / Noe Parga

Pero la situación se complica todavía más, ya que Villanueva esgrime que la capilla en cuestión no se encuentra en Vilanova, sino que está en Vilagarcía y esgrime para demostrarlo «el acta de deslinde firmada por el propio alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, en la que se reconoce que esto es Vilagarcía, facilitada por este ayuntamiento, ya que en Vilanova no se me facilita absolutamente nada». Según ese deslinde, tan solo una pequeña parte del pazo, la situada al sureste, pertenecería a Vilanova, mientras el resto de la propiedad se encontraría en Vilagarcía.

Villanueva asegura sentirse «presionado por la Policía Local de Vilanova prácticamente todos los días, porque me entran en la finca, rompen las puertas en el bajo de la vivienda, e incluso, me han destrozado el muro». Lamenta que, desde el primer minuto, el alcalde de Vilanova «se haya cerrado en banda a cualquier tipo de negociación y nos persiga de esta forma solo por no plegarnos a sus deseos».

Exterior del Pazo da Rúa Nova. / Noe Parga

Desde el Concello de Vilanova reconocían ayer que la Policía Local acudió a las dependencias del Pazo da Rúa Nova, pero lo hizo en compañía de Patrimonio para comprobar unas supuestas obras que el propietario habría acometido de manera irregular, sin respetar las estrictas normativas a las que está sometido un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (Bic) y Monumento Nacional desde 1976, además de contar con estrechos vínculos con la figura del escritor Ramón María del Valle-Inclán, que ambientó allí varias de sus Comedias Bárbaras.

Recientemente se celebró ante el Pazo da Rúa Nova la fiesta de San Miguel das Uvas, un evento cuyos actos religiosos deberían haber tenido lugar en el interior del pequeño templo, pero tras lo ocurrido el pasado año y ante la tensión que se mantiene en este, la misa acabó siendo de campaña en una carpa.