La Diputación destinará medio millón de euros a seis plantas solares en O Salnés y Ullán

La Diputación de Pontevedra licitará antes de que finalice el año la dotación de seis plantas fotovoltaicas en pabellones de O Salnés y el Ullán. La producción se destinará a autoconsumo de las instalaciones municipales en un radio de dos kilómetros y un 10% a personas en situación de vulnerabilidad según los baremos de los correspondientes servicios sociales.

El paquete forma parte del programa +Renovables, contará con una inversión que supera el medio millón de euros y los Concellos beneficiarios tendrán que aportar el 20%. En concreto, se tratará de plantas de 99,90 kWp con la instalación de 185 paneles solares, un sistema de almacenamiento con baterías de litio de 50 kWh y la gestión mediante un software que permitirá monitorizar la producción.

En Cambados se colocará sobre la piscina de O Pombal; en A Illa, en la Casa Consistorial y el Museo da Conserva; mientras que en Sanxenxo, Vilanova, Ribadumia y Valga irán en el tejado de pabellones.

El diputado Javier Tourís explicó que se han proyectado teniendo en cuenta la necesidad de una superficie grande y su orientación al sur. También que esperan contratar el suministro e instalación antes de que finalice el año y detalló que serán los servicios sociales municipales quienes gestionen ese 10%.

Asimismo recordó que, en esta materia, la institución provincial «movilizará 4,2 millones de euros en beneficio de 38 Concellos de la provincia» gracias a la consecución de una «subvención de 2,5 millones de euros de fondos europeos, siendo uno de los proyectos mejor valorados a nivel nacional de los presentados», destacó el diputado que, cabe recordar, es el encargado de este programa en la Diputación.

Por otra parte, recordó la puesta en funcionamiento de la Oficina de Transformación Energética para todos los municipios de la provincia. Además de charlas de difusión con los vecinos y que aún se celebrarán en Meaño, Vilanova, A Illa, O Grove, Sanxenxo y Cambados, también está asesorando a gobiernos como el cambadés para la creación de comunidades energéticas que promuevan nuevas instalaciones, entre otras cuestiones. Asimismo está estudiando la potencialidad de generación de las localidades usando energías renovables y, de hecho, recientemente presentaron la de Ribadumia.