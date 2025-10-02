El concierto solidario del Orfeón Voces Graves de Arousa permite a Bata financiar su futuro huerto ecológico

La asociación Autismo Bata ha alcanzado uno de sus grandes objetivos para este año: poner en marcha «A Hortiña», un huerto ecológico con invernadero destinado a la formación de su alumnado en competencias de agro-jardinería. El reto se hizo realidad gracias al Concierto Solidario ofrecido el pasado viernes 26 de septiembre por el Orfeón de Voces Graves de Arousa en el Salón García, que reunió a más de un centenar de asistentes y sirvió para recaudar los fondos necesarios.

El proyecto cuenta con la implicación del Concello de Vilagarcía y el apoyo del Banco Mediolanum y su Fundación Aproxima, que desde 2022 han acompañado a Bata en distintas iniciativas solidarias. Este es ya el tercer proyecto conseguido con la colaboración de la entidad financiera, consolidando un vínculo que ha resultado clave para ampliar las oportunidades de las personas con autismo en la comarca.

«A Hortiña» permitirá al alumnado del Centro Educativo de Bata acceder a un taller pre-laboral en el que podrán desarrollar habilidades relacionadas con el cultivo ecológico, la sostenibilidad y el trabajo en equipo. La entidad subraya que este nuevo espacio no solo servirá para adquirir competencias, sino también para avanzar en la normalización educativa, social y laboral de personas con TEA y otras necesidades de apoyo.

Con más de 35 años de trayectoria, Autismo Bata mantiene su compromiso de diseñar programas de apoyo personalizados, siempre basados en las capacidades y metas de cada persona. Iniciativas como este huerto ecológico reafirman su objetivo: reconocer, empoderar y acompañar a las personas con autismo y a sus familias como personas de pleno derecho.

Batalleiros por la diversidad

Por otro lado, Bata y su Centro Especial de Empleo Servicios Integrales a la Comunidad acaban de iniciar la segunda fase del proyecto «Batalleiros por la Biodiversidad», que generará empleo verde para 10 personas con autismo y/o discapacidad intelectual.

El proyecto combina 270 horas de formación teórica y presencial (a desarrollar entre mayo y agosto de 2025 en el Centro de Día Abuela Esperanza) con un contrato laboral de 12 meses de duración, que los participantes iniciaron en septiembre en las brigadas de jardinería y medioambiente que Bata gestiona en colaboración con empresas y entidades públicas de Galicia.

Entre las actividades profesionales destacan la eliminación de especies invasoras, desbroce y limpieza de zonas verdes, recogida de basura marina en playas y en el Parque Nacional Illas Atlánticas, plantación de árboles autóctonos, recuperación de miradores, pasarelas y rutas de senderismo, así como jornadas de voluntariado y educación ambiental.

Con este programa, Bata refuerza su compromiso con la inclusión laboral, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural, ofreciendo oportunidades reales de empleo y capacitación a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.