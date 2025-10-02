El Concello explotará el berberecho y consigue pulpo para la Festa do Marisco

O Grove celebra desde hoy una de las exaltaciones gastronómicas más importantes: la Festa do Marisco. Cumple 62 años y el Concello garantiza el ofrecimiento de todos los productos, tras días de polémicas y dificultades para cubrir todos los puestos, pero además anuncia dos novedades: el regreso de la xiba y un nuevo postre, torrijas. Y es que, finalmente, y tras la renuncia del adjudicatario, explotará directamente el berberecho y ha encontrado una empresa interesada en el pulpo.

La inauguración de la carpa tendrá lugar a las 19.00 horas y «eso es lo importante», declaraba ayer el alcalde, Jose Cacabelos, ventilando semanas de polémicas por la adjudicación de los puestos y de voces que, según él, «estaban muy interesadas en que saliera mal».

Serán once días en los que no faltarán las actividades complementarias, como showcookings y los Concertos do Marisco, en una cita de multitudes y que incluso es objetivo de excursiones organizadas de toda España para conocer el marisco gallego, que aquí «es garantía de calidad», subrayó.

Los asistentes podrán disfrutar de una veintena de propuestas y, como novedad, habrá torrijas y xiba en su tinta con fideos; un recurso que se probó en 2017, pero cuyo puesto fue quedando desierto en los últimos años.

El regidor lo considera un logro: «No es que no cubramos todos los puestos, es que este año ofrecemos dos novedades», añadió. Y en cuanto a una de las estrellas de la Festa do Marisco, el pulpo, indicó que finalmente consiguieron a una empresa interesada en venderlo. Cabe recordar que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad tras quedar desiertas dos licitaciones anteriores. El elevado coste del recurso y la necesidad de incluir un plato conmemorativo redujeron el atractivo del lote.

Esta forma de resolverlo generó críticas entre otros concesionarios, que denunciaron condiciones desiguales en un contexto en el que todos padecen un incremento del coste del marisco. De hecho, hubo voces que criticaron que se mantenga en un 30% el porcentaje de la facturación que deben entregarle por vender en la carpa de O Corgo, asegurando que, al final, entre unas cosas y otras, impuestos incluidos, la actividad no resulta rentable.

El adjudicatario del berberecho planteó algunas medidas para poder seguir adelante, pero no hubo acuerdo y finalmente será el Concello el que explote el puesto directamente.

«A pesar de toda las vicisitudes e incluso las críticas, la fiesta está lista para empezar», manifestaba el regidor unas horas antes del arranque.

Asimismo destacó el «muchísimo esfuerzo» que hace la administración local para ofrecer el cartel musical con entrada gratuita y «a la altura de los últimos años», porque «es muy complicado» para un municipio de su capacidad «tal y como están los cachés», en precio.

Una iniciativa, la de los conciertos, que cumple diez años y que fue una «innovación muy potente que mantenemos». Hoy empieza con una banda local, Fla meco, y contará con artistas como León Benavente y La La Love You, entre otros. Según Cacabelos, las expectativas en el sector son buenas, «con un nivel de ocupación alto» y destacó a «todos los profesionales que hacen viable la Festa do Marisco».