El Concello de Cambados no cobrará la plusvalía por la venta del asilo, pero lo ve «injusto»

El Concello de Cambados aplicará finalmente la exención del llamado impuesto de la plusvalía solicitada por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados por la compraventa del asilo. Según el alcalde, Samuel Lago, la legislación «es clara», aunque les parece «injusto», pues la transmisión del inmueble no es para una actividad sin lucro sino una económica que generará beneficios para el nuevo dueño, que hará un hotel de lujo.

El regidor indicó que incluso solicitaron un informe al ORAL para verificar lo que Tesorería ya tenía bastante claro, que es una de las ventajas fiscales recogidas en el acuerdo económico existente entre el Estado español y el Vaticano y la Ley de Mecenazgo, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. Se desconoce cuál hubiera sido la cantidad que las arcas municipales habrían percibido por este impuesto, pues no ha trascendido el coste de la operación –el precio de salida eran casi cuatro millones–.

Por otra parte, el socialista informó de que la iniciativa parlamentaria de su grupo se debatirá la próxima semana. Cabe recordar que es el «último cartucho» que quieren quemar. Consideran que la legislación ampararía la posibilidad de que la Xunta ejerza sobre el pazo un derecho de retracto para comprarlo como si fuera BIC. Y es que se encuentra dentro de uno, el conjunto histórico, y estiman que la normativa así lo contempla cuando se trata de inmuebles con más de 50 años de antigüedad.